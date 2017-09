Calciomercato Juventus/ News, che concorrenza per Alderweireld! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Jakub Jankto - La Presse

La Juventus viene dalla sconfitta contro il Barcellona per 3-0, dopo ieri sera torna d'attualità quindi il calciomercato per quanto riguarda la difesa. Tra i tanti nomi in evidenza c'è quello del belga Toby Alderweireld che i bianconeri seguono ormai da diverso tempo. Il calciatore del Tottenham però piace a moltissimi club in giro per l'Europa. Secondo quanto riportato da ESPN pare infatti che siano pronte a fare follie per lui il Chelsea di Antonio Conte e il Manchester City di Pep Guardiola. Difficile pensare che sia quindi un affare facile da chiudere con il ragazzo che ha un cartellino dal costo elevato e per il quale servirebbe uno sforzo economico importante nel calciomercato di gennaio. Probabile quindi che i bianconeri siano costretti l'estate prossima a puntare su altri calciatori con Mattia Caldara che sembra al momento il nome più importante su cui puntare per il futuro.

QUELL'INDIZIO CHE PORTA A JANKTO

Si sa bene che tra Juventus e Udinese ormai da numerose stagioni c'è una discreta sinergia di calciomercato. Sono passati dal Friuli al Piemonte in diverse stagioni Vincenzo Iaquinta, Kwadwo Asamoah, Roberto Pereyra e tanti altri ancora. Il prossimo potrebbe essere Jakub Jankto che piace moltissimo anche al Milan che ha provato nell'ultima sessione di calciomercato di portarlo in rossonero. ieri è arrivato un indizio legato proprio al possibile passaggio del calciatore alla Juventus. In un Instagram Stories lo stesso Jankto ha pubblicato un ritratto di Paulo Dybala che esulta con la sua Mask. Sicuramente questo può indicare una preferenza da parte del calciatore per un futuro alla Juventus. Sicuramente Jankto è un calciatore intelligente e abile a muoversi tra i reparti e che può fare la differenza da interno di centrocampo. Staremo a vedere cosa accadrà tra gennaio e il prossimo giugno.

