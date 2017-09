Calciomercato Milan/ News, Barella piace sempre di più (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Nicolò Barella - La Presse

Il Milan si sta ricostruendo per andare a cercare di tornare a vincere. Serve molto tempo però per lanciare un progetto e ci vuole pazienza, lo ha dimostrato il 4-1 contro la Lazio di domenica scorsa. Attenzione però ai giovani che continuano ad essere l'argomento di questo periodo quando si parla di calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com uno dei grandi obiettivi nella prossima sessione estiva sarà Nicolò Barella calciatore classe 1997 che sta piano piano conquistando un posto da titolare nella squadra di Massimo Rastelli. Il calciatore può giocare sia da trequartista che da interno di centrocampo. Sul calciatore in passato ci sono state anche la Juventus e la Roma con i giallorossi che erano davvero a un passo dal far firmare il ragazzo. Staremo a vedere se il Milan riuscirà a fare un colpo che sarà molto importante per il futuro. Possibile anche che i rossoneri decidano anche di lasciarlo in prestito al Cagliari andandolo a prelevare a gennaio.

INTERESSE PER RAMALHO

Il Milan si sarebbe interessato da vicino al calciatore Lucas Ramalho Ordonho che gioca con la maglia del Clube Nautico di Recife come riporta in esclusiva Calciomercato.it. Attenzione però che sul ragazzo c'è da tempo lo Sporting Lisbona che sarebbe pronto anche a mettere a segno un colpo importante già nel calciomercato di gennaio. Si tratta di un calciatore molto giovane, addirittura un classe 2001. Alto 178 centimetri è un attaccante abile a giocare con entrambi i piedi. Bravo nel saltare l'uomo con il dribbling si sacrifica molto per la sua squadra. Fa parte di quei talenti che nel futuro possono diventare davvero tra i più forti del mondo. Al momento si prende per una cifra davvero irrisoria, rispetto a quanto potrebbe costare magari tra un paio di anni. Il Milan ci sta provando, ma di sicuro attenzione anche allo Sporting Lisbona che lo monitora ormai fin da troppo tempo.

