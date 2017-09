Calciomercato Napoli/ News, Sarri: Io via per Raiola? Una sua supposizione (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

Nell'ultima settimana si è accesa una possibile diatriba di calciomercato con le parole legate al possibile rinnovo di Maurizio Sarri con il Napoli. Il tecnico avrebbe dovuto firmare un contratto importante, con un adeguamento rispetto a quanto guadagnato ora, altrimenti sarebbe andato via a fine stagione. Il tecnico ha parlato in conferenza stampa di ieri alla vigilia della gara contro lo Shakhtar toccando anche questo argomento: "Non so cosa abbia detto Mino Raiola. Io via da Napoli? Mi trova lui la squadra? E' una supposizione sua basata su qualche sua conoscenza nel mondo del calciomercato. Io in questo momento il calciomercato è l'ultima cosa a cui penso". Il tecnico è infatti concentrato sul campo e stasera il Napoli è atteso da uno splendido ritorno in Champions League nella delicata trasferta contro lo Shakhtar Donetstk. Staremo a vedere come andrà la gara degli azzurri e se porteranno i primi tre punti della stagione di un'italiana in Europa.

CHIESA RINNOVA CON LA FIORENTINA?

Secondo quanto riportato da Tuttosport Federico Chiesa sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con la Fiorentina. Il club viola gli vuole proporre un adeguamento dell'ingaggio e un prolungamento fino al 2022. Potrebbe così diventare uno dei calciatori più pagati della squadra toscana, rendendo la posizione del club forte anche in sede di calciomercato. Questo perché durante la sessione estiva Federico Chiesa è stato ricercato da diversi club, Napoli su tutti. Gli azzurri alla fine del calciomercato volevano portare a casa un esterno d'attacco e avevano pensato a Federico Chiesa come calciatore da far crescere e far diventare piano piano uno dei titolari nel tridente di Maurizio Sarri. Il probabile rinnovo di contratto con la Fiorentina ora rende tutto più complicato perché l'estate prossima servirà presentare un'offerta davvero importante per portare il calciatore in Campania.

