Calciomercato Roma/ News, Ag.Schick: se avessimo pensato ai soldi sarebbe al Psg (Ultime notizie)

Patrik Schick ha bisogno di tempo per integrarsi nel gioco della Roma e un problema fisico gli ha impedito di iniziare a lavorare sul serio. C'è grande curiosità su questo acquisto che è il più costoso della storia del calciomercato della Roma. E' tornato sul suo trasferimento record il suo agente Pavel Paska che ha parlato a Isport Blesk, sottolineando: "Se avessimo guardato soltanto il nome e l'aspetto economico adesso probabilmente Patrik Schick sarebbe al Paris Saint German che faceva sul serio su di lui. Alla fine abbiamo capito che la strada che portava alla Roma era giusta". L'agente sottolinea che il club giallorosso ha definito tutto con il ragazzo nel giro di appena un quarto d'ora. Poi sul presidente della Sampdoria Massimo Ferrero spiega: "Ha mantenuto la parola rispettando ogni scelta di Schick anche se alla Sampdoria erano state presentate alcune offerte superiori rispetto a quella della Roma". Staremo a vedere come andrà la sua avventura in giallorosso.

La Roma continua a lavorare sul calciomercato del futuro nonostante l'addio di Walter Sabatini che sui giovani puntava moltissimo. Anche il nuovo direttore sportivo Monchi però ha fatto diversi colpi in prospettiva non da poco come il talentino turco Cengiz Under. Il nuovo obiettivo è Rafael Resende della Fluminense secondo quanto riporta LaRoma24.it. Si tratta di un calciatore di diciotto anni che piace moltissimo a diversi club importanti in Europa tra cui il Barcellona di Ernesto Valverde e l'Arsenal di Arsene Wenger. Sicuramente sarebbe un colpo importante che permettere ai giallorossi di mettere le mani su un calciatore al momento valutato davvero molto poco che nel giro di pochi anni potrebbe diventare assai costoso. Di sicuro però la presenza di Barcellona e Arsenal potrebbe spingere la Fluminense a far scatenare un'asta di calciomercato alla quale però difficilmente la Roma si iscriverebbe.

