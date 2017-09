Calciomercato Inter/ News, Sosa e Benkovic sì, ma non a gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

L'Inter ha praticamente in mano Borna Sosa e Filip Benkovic della Dinamo Zagabria, ma non arriveranno nella sessione di calciomercato di gennaio. A riportare queste notizie è FcInterNews.it che sottolinea come i nerazzurri siano pronti a fare questo doppio colpo ma anche come il club croato non abbia nessuna voglia di lasciarli partire durante la stagione visto che li considera due giocatori molto importanti. A segnalarli è stato il direttore sportivo Walter Sabatini che ormai da tempo segue con grande attenzione talenti da tutto il mondo. Borna Sosa è un difensore classe 1998 dotato di grande rapidità e di intelligenza nella scelta dei tempi per l'anticipo. Ragazzo di grande intelligenza nonostante l'età in Croazia già fa la differenza. Filip Benkovic invece ha un anno di più e gioca nello stesso ruolo, ma a differenza del compagno nonostante sia più lento è dotato di un fisico da corazziere che si basa su 194 centimetri.

COMPLIMENTI DA NEREO BONATO

"L'Inter ha fatto un calciomercato molto intelligente", queste sono le parole dell'ex direttore sportivo di Udinese e Sassuolo Nereo Bonato. Questi ha sottolineato infatti di aver apprezzato i colpi fatti soprattutto perché hanno portato in nerazzurro ''calciatori che conoscono molto bene il calcio italiano". I due colpi secondo Bonato sono i due centrocampisti della Fiorentina Borja Valero e Matias Vecino che hanno alzato il tasso tecnico della squadra. Non solo loro perché in difesa è stato acquistato un calciatore giovane e di grande qualità come Milan Skriniar, prelevato dalla Sampdoria. L'unica possibile sorpresa è stato Dalbert che è stato pescato nella Ligue 1 dal Nizza e che subito ha dimostrato di avere grandi potenzialità. La scommessa invece è il giovanissimo Yann Karamoh che è arrivato dal Caen e che sicuramente avrà bisogno di tempo prima di diventare titolare. Tempo che al momento non perderà Nicolò Zaniolo arrivato dalla Primavera dell'Entella per giocare da subito con quella di Stefano Vecchi.

