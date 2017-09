Calciomercato Juventus/ News, de Vrij: Buon rapporto con la Lazio, parliamo del rinnovo (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Stefan de Vrij - La Presse

Stefan de Vrij è un obiettivo di calciomercato per la Juventus ormai da tempo. Nell'ultima sessione i bianconeri hanno provato a prenderlo, per affidargli il ruolo di erede di Leonardo Bonucci in maglia bianconera. Il calciatore in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Vitesse di Europa League ha sottolineato: "Stiamo parlando del rinnovo di contratto. C'è stato un incontro dopo la Supercoppa Italiana e ce ne sarà un altro a breve. Con la società ho avuto sempre un ottimo rapporto". La Juventus è attenta perché sa bene che tra poco più di nove mesi potrebbe prendere questo forte difensore a parametro zero, ma probabilmente il calciatore anche in caso di volontà di partire potrebbe rinnovare il suo contratto con la Lazio per far raccogliere una buona plusvalenza alla società che lo ha lanciato nel calcio che conta. Lo stesso capitò a un altro grandissimo difensore quell'Alessandro Nesta che rinnovò prima di firmare co il Milan in uno dei momenti più difficili della storia biancoceleste.

PARLA L'AGENTE DI ZANIOLO

L'Inter nell'ultima sessione di calciomercato ha messo a segno un colpo importante in prospettiva futura andando ad acquistare per una cifra importante il giovane trequartista della Virtus Entella Nicolò Zaniolo. Il ragazzo è stato davvero molto vicino alla Juventus di Massimiliano Allegri che lo aveva cercato come diverse altre società. L'ha ribadito l'agente del ragazzo, Gianluca Coti, ai microfoni di FcInterNews sottolineando: "C'è stato grande interessamento da parte della Juventus e del Sassuolo. Il Colonia dalla Germania aveva anche presentato un'offerta". Sicuramente Zaniolo è un calciatore dotato di grande talento che però ha molto da dimostrare. Con lui la Virtus Entella ha realizzato un'operazione di calciomercato davvero importante perché questi è un prodotto del vivaio ceduto a cifre importanti per una squadra del campionato cadetto. Staremo a vedere se riuscirà ad esplodere nelle prossime stagioni anche nella massima categoria.

