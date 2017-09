Calciomercato Milan/ News, è il momento della coppia SIlva-Kalinic (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Nikola Kalinic - La Presse

E' il momento del Milan di mettere in campo i fiori all'occhiello dell'ultima campagna di calciomercato. Saranno infatti titolari contro l'Austria Vienna i due attaccanti Andrè Silva e Nikola Kalinic. Il primo è arrivato praticamente all'inizio del calciomercato, tra i primi colpi della coppia formata da Fassone e Mirabelli. Sembrava dover essere il perno dell'attacco rossonero, ma alla fine sono diversi i calciatori arrivati in estate. Tra questi non può non essere considerato il croato arrivato dalla Fiorentina dopo che erano circolati nomi incredibili. Si era parlato infatti molto di Alvaro Morata passato poi al Chelsea per 80 milioni di euro, ma anche di Pierre Emerick Aubameyang e Andrea Belotti rimasti rispettivamente al Borussia Dortmund e al Torino. Alcuni hanno pensato a Kalinic come a un ripiego, starà a lui a iniziare da stasera dimostrare il contrario magari con il suo primo gol in maglia rossonera.

DURO ATTACCO DI LEONARDO A CONTI

Tra gli acquisti più importanti dell'ultima sessione di calciomercato da parte del Milan c'è stato Andrea Conti arrivato per una cifra importante dall'Atalanta. Questi ha chiuso la scorsa stagione come difensore della Serie A a segnare più gol. Giocatore dotato di grandissimi tempi di inserimento è un ragazzo che ha grandi qualità personali e che ha dimostrato di poter fare la differenza con la maglia dell'Atalanta. Sono state pesantissime le parole che ha avuto per lui l'ex calciatore e poi allenatore del Milan Leonardo. Questi a Sky Sport durante Sky Calcio Club ha infatti sottolineato: "In Italia l'ottanta per cento dei giocatori capisce pochissimo di tattica, soprattutto i terzini. Prendiamo per esempio Andrea Conti, pensate che capisca qualcosa a livello tattico? Lui pensa solo a giocare". Parole che sicuramente faranno discutere nei confronti di uno dei talenti più luminosi del nostro calcio.

