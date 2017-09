Calciomercato Napoli/ News, Hamsik vuole andare via? Sarri e il rischio del cambio prefissato (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Marek Hamsik - La Presse

Sei partite e sei cambi al minuto sessanta o giù di lì. Questo è l'inizio della stagione di Marek Hamsik che ora rischia di diventare un grande punto interrogativo nel calciomercato del Napoli. Anche ieri sera lo slovacco è stato cambiato nella deludente prima uscita in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk a Metalist. Il rischio che corre Maurizio Sarri con questo cambio prefissato è di far innervosire il calciatore che ha un calciomercato importante. Non è infatti un mistero che squadre come Milan e Juventus farebbero di tutto pur di acquistare Marekiaro e il rischio è che questi possa cedere alla tentazione di lasciare Napoli dove ha giocato per dieci lunghe stagioni e non è ancora riuscito a vincere il tanto sognato Scudetto. Di certo per Maurizio Sarri sarebbe magari meglio farlo riposare in partite meno importanti che cambiarlo sempre e comunque al minuto sessanta.

FACUNDO FERREYRA TORNA D'ATTUALITÀ?

La gara di Champions League di ieri, Shaktar Donetsk-Napoli, potrebbe tornare molto importante anche per quanto riguarda il calciomercato degli azzurri. Infatti in campo è andato, e ha segnato pure, Facundo Ferreyra. Questi era stato nel mirino del Napoli nel 2011 quando ancora era in Argentina e giocava nel Banfield, squadra diventata nota per aver lanciato Javier Zanetti. Attaccante classe 1991 dotato di un fisico importante, 187 centimetri, che non danneggiano una rapidità fatta di continui strappi. Nel tridente di Maurizio Sarri ci starebbe alla perfezione perché potrebbe giocare nel doppio ruolo sia di esterno che di attaccante centrale dotato sia di fisico che di rapidità, una via di mezzo tra Arkadiusz Milik e Dres Mertens che queste caratteristiche se le dividono. Staremo a vedere se si potrà riaprire questa interessante strada di calciomercato che potrebbe portare in azzurro un calciatore davvero importante.

