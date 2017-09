Calciomercato Roma/ News, l'Atletico Madrid prova lo scatto su Barella (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Nicolò Barella - La Presse

L'Atletico Madrid prova lo scatto decisivo su Nicolò Barella che potrebbe diventare un punto interrogativo di calciomercato nella sessione prossima di gennaio. A rivelarlo è GazzaMercato.it che sottolinea come la Roma però non abbia nessuna intenzione alcuna di mollare questo splendido calciatore. Il ragazzo classe 1997 piace a molti con i giallorossi che lo monitorano da davvero diversi mesi. Trequartista che può giocare anche come interno di centrocampo è un ragazzo dotato di un buon piede e molto maturo per avere appena venti anni. L'Atletico Madrid lo vorrebbe portare in Spagna per farlo giocare con continuità già da subito. Proprio per questo il calciatore potrebbe accettare la corte del club di Diego Pablo Simeone. Per conquistare i giovani servirà dunque una inversione di tendenza in Italia dove ormai da troppo tempo si ha un po' di remore a far giocare i calciatori molto giovani.

FERRAJOLO BOCCIA DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco è già sulla graticola, in molti infatti non hanno gradito il passaggio alla Roma nell'ultima sessione di calciomercato dall'esperto Luciano Spalletti all'ex tecnico del Sassuolo. Tra i molti dibattiti c'è quello su un integralismo tattico che fa storcere il naso ai più. Ne ha parlato anche Luigi Ferrajolo che a Radio Radio, durante la trasmissione Radio Radio Lo Sport, ha sottolineato: "Dobbiamo capire se la Roma tra un mese troverà una sua identità. Nessuno ha ordinato a Eusebio Di Francesco di giocare con il 4-3-3. Il tecnico dovrà adattarsi alla squadra che ha come fanno tutti i bravi allenatori". Per molti infatti sarebbe importante ritornare al 4-2-3-1 con Radja Nainggolan esonerato dai compiti di copertura e due calciatori larghi pronti a servire Edin Dzeko. Lo stesso bosniaco in settimana ha fatto capire che anche per lui sarebbe questa la soluzione migliore da percorrere.

