Calciomercato Inter/ News, spunta Paco Alcacer del Barcellona ma c'è anche il Napoli (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Mauro Icardi - La Presse

Per l'attacco dell'Inter spunta quello che potrebbe essere il grande acquisto di calciomercato della prossima sessione estiva. Pare infatti che l'Inter, come riporta il quotidiano catalano Sport, sia fortemente interessato all'attaccante del Barcellona Paco Alcacer. Il club blaugrana l'ha acquistato dal Valencia nella scorsa sessione di calciomercato per circa trenta milioni di euro. Con l'arrivo di Ernesto Valverde però il ragazzo è stato dimenticato e non riesce a trovare più spazio. Pare quindi che non ci sarà opposizione da parte della squadra catalana a un'eventuale cessione a cifre consone al valore del ragazzo. L'Inter di Luciano Spalletti però dovrà fare molta attenzione al Napoli che potrebbe decidere di puntare forte su un calciatore che segue fin dai tempi del Valencia. Nell'ottica dell'Inter il calciatore arriverebbe per fare il vice Mauro Icardi e potrebbe prenderne anche il posto qualora il calciatore argentino decidesse di andare via.

NERAZZURRI PREOCCUPATI PER ICARDI

L'Inter è molto preoccupata per il futuro di Mauro Icardi queste sono le ultime notizie di calciomercato che arrivano dall'Inghilterra dove il The Sun. Il tabloid sottolinea come la società stia provando a proporre un rinnovo di contratto al calciatore per raddoppiare la clausola rescissoria attuale di 110 milioni di euro. Il club nerazzurro infatti è impaurito dai recenti acquisti del Paris Saint German che non si è fatto di certo problemi per arrivare a Neymar Jr che aveva una clausola di ben 222 milioni di euro per lasciare il Barcellona. I nerazzurri così avrebbero deciso di alzare a 200 milioni lo svincolo di Mauro Icardi per ricevere una cifra quanto meno consona qualora qualche club decidesse di partire all'assalto e Maurito dovesse cedere alle lusinghe di questo. Icardi rimane un calciatore fondamentale anche se questa ultima sessione di calciomercato ha fatto capire che tutti possono partire e niente è più certo.

