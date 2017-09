Calciomercato Juventus/ News, lotta a tre con Liverpool e Inter per de Vrij (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Stefan de Vrij - La Presse

Sarà una lotta a tre tra Juventus, Inter e Liverpool nella prossima sessione di calciomercato per arrivare al difensore olandese della Lazio Stefan de Vrij. Lo sottolinea il Daily Mirror che insiste sul fatto che Jurgen Klopp sia totalmente innamorato di questo roccioso difensore centrale. Il calciatore è in scadenza di contratto e nel luglio del 2018 si libererà a parametro zero. Situazione che permetterà, se non cambieranno i termini dell'accordo coi biancocelesti, di andare a trattare direttamente con l'entourage del ragazzo già dal primo febbraio dell'anno prossimo. Non è però da escludere un rinnovo con la Lazio che potrebbe essere un modo del difensore per ringraziare i biancocelesti di averlo definitivamente lanciato nel calcio che conta. L'eventuale accordo infatti permetterebbe alla società di Claudio Lotito di monetizzare da una eventuale cessione del ragazzo. Staremo a vedere.

KEAN TORNA A PARLARE DA VERONA

C'è grande curiosità attorno al giovanissimo attaccante Moise Kean passato in prestito secco dalla Juventus all'Hellas Verona nell'ultima sessione di calciomercato. I bianconeri sperano di veder giocare con continuità l'attaccante classe 2000 che l'anno scorso, in alcuni scampoli di partita, ha dimostrato di essere già pronto per la massima categoria. Il ragazzo ha parlato alla stampa ieri e ha sottolineato che si porta dentro la mentalità della Juventus e cioè quella di cercare sempre la vittoria. Sul suo futuro ha sottolineato: "E' normale che attorno a me ci sia un po' di pressione. Sono ancora minorenne e devo dimostrare tanto però. Io mi alleno tutti i giorni per dare il meglio. Voglio aiutare la squadra. Giampaolo Pazzini poi è un grandissimo attaccante come Gonzalo Higuain e tanti altri della nostra Serie A". Staremo a vedere alla fine di questa stagione quanto spazio avrà avuto a disposizione.

© Riproduzione Riservata.