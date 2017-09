Calciomercato Milan/ News, Montella esalta i nuovi acquisti André Silva e Nikola Kalinic (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

La vittoria di ieri sera contro l'Austria Vienna anche se arrivata contro un avversario non di assoluto livello ha rilanciato almeno l'umore in casa Milan, esaltando le doti di uno dei nuovi acquisti André Silva. Questi è stato esaltato nel post partita da Vincenzo Montella che si è detto molto soddisfatto del calciomercato condotto dalla sua squadra in estate. Il tecnico sul portoghese e su Nikola Kalinic, altro nuovo innesto partito da titolare, ha specificato: "Hanno giocato entrambi un'ottima partita. Sono giocatori che si sacrificano molto e sono adatti l'uno per l'altro. Andrè Silva ha fatto un grosso passo in avanti, lavora con la squadra e tiene sempre palla. Con una tale continuità non gliel'avevo visto ancora fare". Le parole del tecnico rossonero sono poi andate su un altro acquisto e cioè quel Hakan Calhanoglu che da qualcuno aveva ricevuto anche delle critiche. Montella ha specificato: "Può fare più ruoli, ha fatto anche l'esterno destro nel 4-4-2. E' un calciatore di grande talento e ha una verticalità importante".

PONCIROLI CRITICA I ROSSONERI

Il calciomercato del Milan ha diviso l'opinione pubblica. Da un lato c'è chi esalta i colpi messi a segno, uno dopo l'altro, da Mirabelli e Fassone dall'altra chi invece critica la decisione di aver preso tanti calciatori insieme senza un filo logico preciso. Tra questi c'è anche Fabrizio Ponciroli che a TMW Radio ha espresso la sua impressione. Questi ha sottolineato: "Le squadre non si costruiscono in un mese e mezzo. Vincenzo Montella lo sa e si è reso conto che il loro sarà un lento processo di crescita". Di sicuro le sue parole non sono sbagliate anche se c'è da dire che il Milan rispetto all'anno scorso, proprio grazie a un calciomercato sfavillante, ha riacquistato diverse certezze dimostrandosi squadra in grado di fare il salto di qualità anche a diversi leader arrivati in estate. Tra questi come non citare Leonardo Bonucci che proprio dopo il pesante ko contro la Lazio ha dato una mano alla sua squadra a rialzare lentamente la testa. Staremo a vedere poi chi avrà avuto ragione.

© Riproduzione Riservata.