Calciomercato Napoli/ News, Rashica torna nel mirino dopo la grande gala contro la Lazio (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli - La Presse

Nella lunga lista di calciomercato di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, c'è ormai da molto tempo Milot Rashica. Questi è un esterno d'attacco classe 1996 che gioca nel Vitesse. La squadra olandese ieri ha giocato contro la Lazio di Simone Inzaghi e questi ha disputato una prova eccezionale condita da uno splendido assist. Sicuramente il club azzurro, Giuntoli in primis, ha seguito la partita e si è reso conto di come questo talento abbia enormi potenzialità di crescita. Inoltre al momento sarebbe anche facile da prendere visto che non sono molti i club ad inseguirlo. Il calciatore è dotato di una grande qualità nella scelta delle giocate e ha gamba, inoltre è uno di quei calciatori abili a giocare nello stretto come piace a Maurizio Sarri. Rashica poi è un calciatore che mette la sua qualità al servizio della squadra, dimostrando sempre di essere un talento naturale e pieno di pregi. Staremo a vedere se arriverà nel campionato italiano.

MAKSIMOVIC DIVENTA UN GROSSO RISCHIO

Nikola Maksimovic diventa un grosso rischio per il Napoli quello di fare una pesante minusvalenza dopo averlo acquistato nel calciomercato della scorsa estate per una cifra attorno ai ventisei milioni di euro per rivenderlo a un prezzo davvero inferiore. Il ragazzo era stato prelevato dal Torino in prestito oneroso a sei milioni di euro con un obbligo di riscatto attorno ai venti. Una cifra che nessuno pagherebbe dopo che il calciatore in un anno e più ha giocato praticamente dodici partite di cui nemmeno tutte da titolare. Sicuramente per gli azzurri, come evidenzia in maniera intelligente TuttoMercatoWeb, potrebbe diventare questo un grande problema. Difensore serbo classe 1991 è un giocatore dotato di grande fisicità che con la maglia del Torino ha conquistato tutti. Difficile capire perché il Napoli abbia deciso di fare un investimento così importante e poi perché Maurizio Sarri non l'abbia mai preso in considerazione nonostante non abbia nemmeno avuto prolungati problemi fisici.

