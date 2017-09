Calciomercato Roma/ News, il più criticato dei nuovi è Eusebio Di Francesco (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Eusebio Di Francesco - La Presse

Non si placano, anzi aumentano, le critiche nei confronti di Eusebio Di Francesco dopo lo 0-0 contro l'Atletico Madrid. Il pareggio ha il sapore della sconfitta anche perché non fosse stato per il portiere Alisson si sarebbe materializzata una sconfitta molto pesante. Tra i nuovi arrivati dell'ultimo calciomercato a salire sul banco degli imputati dopo tre partite disputate è il tecnico arrivato dal Sassuolo. Non tutti la pensano così però perché per esempio due vecchi cuori giallorossi lo difendono. A Centro Suono Sport Fabio Petruzzi sottolinea durante 1927 - La storia continua: "Mi dispiace che Di Francesco venga criticato in questo modo. Le prestazioni tutto sommato ci sono stati, non merita questo". Sulle stesse frequenze radio Giuseppe Giannini invece ha sottolineato: "Sbaglia di grosso chi sostiene che Eusebio Di Francesco venga criticato in questo modo. Un tecnico può influire al trenta per cento, il resto spetta poi ai calciatori". Luigi Ferrajolo invece a Radio Radio sottolinea come sia normale che Eusebio Di Francesco generi dei punti di sospensione.

MIRKO ANTONUCCI IN SCADENZA SU DI LUI 4 SQUADRE

Tra i giocatori della Roma in scadenza e che accendono il calciomercato c'è Mirko Antonucci. Questi è un attaccante classe 1999 di grandissimo spessore e che molti stanno seguendo da vicino. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che sul giovane calciatore ci siano diverse squadre importanti. Tra queste le più interessate sono le milanesi Intere e Milan, ma anche la Lazio non scherza. Ci sono anche sirene che arrivano dall'estero con il Manchester United che ha dimostrato un discreto interesse per il calciatore. Nonostante questo la Roma proverà a prolungare il contratto di Mirko Antonucci che comunque è molto tentato soprattutto dall'esperienza in Premier League. Anche perché il ragazzo sa bene che in Inghilterra il calciatore avrà la possibilità di giocare con più continuità. Staremo a vedere quali saranno poi le scelte del giovane calciatore che viene considerato da tutti come uno in futuro in grado di spostare gli equilibri.

