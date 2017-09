Calciomercato Juventus/ News, tre no per Daniele Rugani! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Daniele Rugani - La Presse

La Juventus in estate ha fatto di tutto per trattenere in bianconero Daniele Rugani, questa è una delle ultime voci di calciomercato che arrivano da Torino. Secondo quanto riportato da SportMediaset pare che su di lui ci sia il forte pressing di Arsenal, Napoli e Zenit San Pietroburgo che sarebbero state pronte a offrire contratti davvero vantaggiosi al centrale ex Empoli. La Juventus ha dimostrato però di tenere moltissimo al suo prodotto del vivaio nonostante la recente esclusione dagli undici titolari nella sfida di Champions League contro il Barcellona, ma che aveva giocato con continuità nelle prime tre gare di Serie A. Massimiliano Allegri ha lavorato a lungo su di lui, facendolo crescere piano piano l'anno scorso quando ancora presente Leonardo Bonucci il centrale si è conquistato la fiducia in due stagioni in cui ha collezionato trentadue presenze e messo a segno anche due gol in Serie A.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: ISCO RIMANE A MADRID

La Juventus ha fatto di tutto nelle ultime sessioni di calciomercato per portare a Torino Mariano Isco dal Real Madrid. Il calciatore spagnolo è infatti un vero pallino di Massimiliano Allegri che da sempre ha sottolineato alla sua dirigenza quanto questo gli piaccia per l'idea di un possibile 4-3-1-2. Alla fine però il calciatore è rimasto in Spagna anche se troppo poco spesso è stato titolare. Mariano Isco è un calciatore dotato di grande tecnica e intelligenza, nell'ultimo Spagna-Italia poi con una doppietta ha dimostrato di essere cresciuto anche dal punto di vista realizzativo. Il calciatore ha chiarito la sua volontà di giocare con il Real specificando che non è arrivata solo ora che ha rinnovato fino al 2022. Spiega in conferenza stampa: "Io al Barcellona? Ho sentito delle voci, ma per quanto mi riguarda sono sempre voluto rimanere qui e trionfare con la squadra che ha puntato su di me. Voglio consolidarmi come titolare e vincere molto". Parole importanti per uno che a Madrid potrebbe fare la storia.

© Riproduzione Riservata.