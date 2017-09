Calciomercato Napoli/ News, Ancelotti vuole Hamsik al Bayern Monaco (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Marek Hamsik - La Presse

Continuano le voci di calciomercato su Marek Hamsik con il Napoli che rischia di perderlo magari dall'estate prossima. Il capitano degli azzurri è sempre partito titolare in queste prime partite della stagione 2017/18 anche se è stato sempre e comunque sostituito al minuto sessanta. Secondo quanto riportato da MaxiFoot pare che il tecnico del Bayern Monaco Marek Hamsik abbia richiesto espressamente alla dirigenza il calciatore slovacco. Di certo Hamsik ha dimostrato di essere un calciatore di grandissima qualità e potrebbe fare la differenza anche giocando al fianco di un altro grande talento della nostra Serie A come Arturo Vidal. Difficile capire se il Napoli possa decidere di cederlo, anche se c'è da dire che il ragazzo possa essere arrivato alla fine del suo percorso con la maglia azzurra. Manca ancora del tempo e staremo a vedere cosa accadrà da qui alla prossima stagione di calcio italiano.

CALCIOMERCATO NAPOLI, PARLA KARNEZIS

In estate si è molto parlato della questione portiere durante la sessione di calciomercato. Questo perché Pepe Reina ha fatto discutere per la presenza di un'offerta importante del Paris Saint German e di un contratto che va in scadenza nel prossimo giugno. Tra i calciatori messi nel mirino c'era anche il greco Orestis Karnezis che dall'Udinese è passato al Watford. Il calciatore ha parlato ad AreaNapoli.it sottolineando: "Non leggo ciò che scrivono i giornali e non so cosa abbiano scritto. Quello che so è che il Napoli era interessato davvero a me, cercavano un portiere che desse una mano quando Pepe Reina non poteva scendere in campo. Mi sono informato sull'interessamento del Napoli e quando ho saputo che mi volevano ho sottolineato che la mia priorità era quella di aspettare. Volevo dare un po' di spazio a chi operava per far diventare le cose più chiare".

