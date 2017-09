Calciomercato Roma/ News, Manolas pronto a rinnovare ma con la clausola rescissoria (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Kostas Manolas - La Presse

Il rapporto tra Kostas Manolas e la Roma è completamente ricostruito dopo che nell'ultima sessione di calciomercato il ragazzo era stato davvero molto vicino allo Zenit San Pietroburgo dove è invece andato a giocare il suo compagno di squadra Leandro Paredes. Ora i giallorossi stanno lavorando per rinnovare il contratto di un calciatore diventato fondamentale per il reparto arretrato della squadra di Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che i giallorossi siano pronti a rinnovare il contratto al centrale greco fino al 2021 con una opzione fino al 2022. Si parla inoltre di una clausola rescissoria però da un non enorme valore economico visto che si parla di trentacinque milioni di euro. E' probabile che così Juventus e Inter, oltre a numerosi club inglesi, possano andare a pagarla cercando di convincere il ragazzo a lasciare la capitale tramite una buona offerta economica.

CALCIOMERCATO ROMA: DARE TEMPO A EUSEBIO DI FRANCESCO

La voce comune degli esperti di calciomercato è quella di dare ancora tempo a Eusebio Di Francesco per far esplodere la sua Roma. Il tecnico è da considerarsi un nuovo acquisto visto che è arrivato l'ultima estate dal Sassuolo. Proprio tra i nuovi il giovane tecnico però è quello più costantemente criticato. Per esempio ha parlato bene di lui Xavier Jacobelli che a Radio Radio ha sottolineato: "Eusebio Di Francesco è un tecnico eccellente e anche un galantuomo. E' animato dalla grandissima voglia di fare bene, cosa che sta anche facendo. Questa squadra ha giocato male e ha vinto a Bergamo, poi ha giocato bene contro l'Inter ma ha perso. Ha pareggiato in Champions League contro l'Atletico Madrid che lotterà fino alla fine per vincere la Champions League. Contando che non dispone di tutti i titolari bisogna assolutamente dargli tempo". Al momento non c'è alcuna possibilità che il tecnico sia allontanato dalla panchina giallorossa con la società che crede molto nelle sue potenzialità.

