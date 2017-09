Calciomercato Inter/ News, Pietro Pellegri accende le big di Serie A (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pietro Pellegri - La Presse

Pietro Pellegri segna una doppietta in Genoa-Lazio e torna a far parlare di sè. Attaccante classe 2001 del club ligure è un ragazzo di assoluta qualità e grandissime possibilità di crescita. Su di lui si sta per scatenare una vera e propria asta di calciomercato con diversi club pronti a fare il colpo magari già a gennaio. Secondo Calciomercato.com in vantaggio ci dovrebbe essere il Milan, con la Juventus e l'Inter che però sembrano davvero molto interessate. Nell'ultimo giorno della sessione di calciomercato estiva i rossoneri e i nerazzurri hanno preso informazioni importanti con il suo agente Giuseppe Riso che è stato interpellato anche per il giovanissimo Eddy Salcedo altro prodotto del vivaio del Grifone. Staremo a vedere chi la spunterà con l'Inter che però non perde di vista un calciatore giovane e di grandissimo spessore che da adesso in poi può solo migliorare.

CALCIOMERCATO INTER, TARE SUL RINNOVO DI DE VRIJ

Tra i calciatori che l'Inter monitora con più attenzione c'è il difensore olandese della Lazio Stefan de Vrij. Centrale giovane e di prospettiva è un ragazzo che ha ancora tempo per migliorare e dimostrare di essere adatto al calcio che conta. Di sicuro fa gola il suo status di calciatore con il contratto in scadenza a giugno prossimo, da febbraio infatti può firmare un accordo con chiunque vuole senza passare da una Lazio che però l'ha lanciato in Serie A e sta provando a convincerlo a rimanere. Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato a Premium Sport, sottolineando: "Siamo ottimisti sul rinnovo di de Vrij. Non voglio sbilanciarmi, ma abbiamo un ottimo rapporto con lui e con il suo entourage. Alla fine penso che vincerà il buonsenso". Il calciatore potrebbe anche firmare e partire lo stesso per permettere alla Lazio di monetizzare dalla sua cessione come diversi anni fa fece Alessandro Nesta prima di passare al Milan.

© Riproduzione Riservata.