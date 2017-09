Calciomercato Juventus/ News, Marotta: Higuain? Scelta giusta e da rifare (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Gonzalo Higuain - La Presse

Se sei costato 90 milioni di euro e ti chiamo Gonzalo Higuain è difficile reggere la pressione perché ogni partita serve un gol per giustificare una spesa così importante. In questo momento l'argentino non ha trovato ancora la giusta forma per segnare a ripetizione e il club bianconero sta viaggiando a punteggio pieno grazie al momento straordinario di Paulo Dybala. L'amministratore delegato della Juventus Beppe Marotta ha parlato a Premium Sport, sottolineando: "Con Gonzalo Higuain abbiamo raggiunto il massimo. Abbiamo vinto in Italia e siamo arrivati in finale di Champions. Certo poi abbiamo perso, ma contro il Real Madrid che è la squadra più forte del mondo. Higuain è un elemento della nostra rosa e ha dimostrato con i fatti di non essere solo un goleador. Potessimo tornare indietro rifaremmo la stessa operazione". Sicuramente queste parole sono l'ennesima iniezione di fiducia per un calciatore di grandissima qualità ma che vive un periodo non molto facile.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: CORSA A DUE PER GIMENEZ

La Juventus pensa alla difesa del futuro e vuole rinforzarla nelle prossime sessioni di calciomercato. Ovviamente c'è da tenere in considerazione i possibili rientri alla base di Leonardo Spinazzola e Mattia Caldara dall'Atalanta, ma non è da escludere anche un colpo davvero importante. Secondo quanto riportato da Rai Sport i bianconeri starebbero ancora pensando a José Gimenez che piace anche all'Inter di Luciano Spalletti. Il difensore centrale si svincolerà dall'Atletico Madrid a giugno 2018 se non troverà un accordo per il rinnovo del suo contratto e potrebbe essere acquistato a parametro zero. Sarebbe un colpo davvero importante considerando anche il fatto che il ragazzo è un classe 1995. Difensore fisico e di grande intelligenza è un professionista serio e con una discreta esperienza internazionale alle spalle. Sarà corsa a due con l'Inter?

© Riproduzione Riservata.