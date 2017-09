Calciomercato Milan/ News, Renato Sanches pensa ai rossoneri (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Renato Sanches - La Presse

Renato Sanches è stato davvero molto vicino dall'approdare in Italia nell'ultima sessione di calciomercato. Il centrocampista portoghese è stato infatti seguito con interesse prima dal Milan e poi anche dalla Juventus. I contatti più concreti però sono arrivati coi rossoneri distratti poi dal dover puntare sull'acquisto di un attaccante. Secondo quanto riporta la stampa tedesca, evidenzia MilanNews, il centrocampista del Bayern Monaco, ora in prestito allo Swansea in Premier League, starebbe pensando ancora al Milan. Il ragazzo ex prodigio del Benfica infatti vedrebbe di buon grado un suo approdo alla corte di Vincenzo Montella per un salto in avanti nella sua carriera. Sarà molto importante capire quello che vorrà fare il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti che appena un estate fa lo ha acquistato per una cifra importante e che ha preferito girarlo in prestito allo Swansea per decidere il suo futuro tra dodici mesi.

CALCIOMERCATO MILAN: KALINIC INIZIA A FAR SOGNARE I ROSSONERI

Nikola Kalinic è arrivato al Milan nell'ultima sessione di calciomercato con l'idea che fosse un ripiego a nomi più importanti quali quelli di Alvaro Morata, Pierre Emerick Aubameyang e Andrea Belotti. Il calciatore croato ex Fiorentina però dopo una partenza in cui è stato relegato in panchina ha dimostrato ieri di essere pronto a far bene in rossonero. Una doppietta contro l'Udinese infatti ha subito fatto cambiare idea ai tifosi del club meneghino e anche alla stampa. Di lui nel post partita il tecnico Vincenzo Montella ha sottolineato: "Nikola Kalinic ha fatto una prestazione superba in qualsiasi cosa e non è ancora al cento per cento. Ha segnato e aiutato la squadra". Sicuramente Nikola Kalinic è un giocatore importante e lo dimostrerà anche in rossonero andando a rispondere chi invece ha criticato il suo acquisto e avrebbe preferito vedere in campo un calciatore dal nome più altisonante.

© Riproduzione Riservata.