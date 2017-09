Calciomercato Napoli/ News, Sarri ironico su Ghoulam: io lo lascerei a scadenza perché... (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam - La Presse

Faouzi Ghoulam è un calciatore davvero molto importante per il Napoli e in questa ultima sessione di calciomercato sono stati diversi i club che l'hanno cercato. Nonostante fosse a scadenza di contratto gli azzurri hanno rifiutato tutte le proposte perché credono fermamente in questo calciatore a cui sperano di poter far rinnovare presto l'accordo. Ieri in conferenza stampa alla fine di Napoli-Benevento è stato decisamente ironico Maurizio Sarri che ha sottolineato: "Fisicamente Faouzi Ghoulam sta molto bene. E' in una fase in cui non sente la stanchezza. Domani torniamo ad allenarci, fosse per lui farebbe la sessione con quelli che non hanno giocato. Recupera subito le forze. La società sta trattando il rinnovo di contratto, ma io lo porterei a scadenza perché sembra che gli faccia bene". Ovviamente le parole di Maurizio Sarri sono una conferma perché il calciatore è sicuramente importante e proprio la dichiarazione sul non rinnovare è un modo per accentuare il momento che il ragazzo sta vivendo.

CALCIOMERCATO NAPOLI: RASHICA RIMANE NEL MIRINO, MA LA LAZIO ORA SI FA SOTTO

Tra i tanti obiettivi di calciomercato del Napoli c'è da tempo l'esterno d'attacco del Vitesse Rashica. Il suo nome è tornato d'attualità dopo che il ragazzo ha disputato un'ottima gara di Europa League contro la Lazio giovedì scorso. Secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb il calciatore al momento costa attorno ai dieci milioni di euro e su di lui ci sarebbe ancora il Napoli che però si dovrà guardare proprio dalla Lazio stupita dalla sua prestazione e pronta a sferrare l'attacco prima che il costo del cartellino possa lievitare. Francesco Modugno di Sky Sport ha parlato a Kiss Kiss Napoli sottolineando che il Napoli segue e apprezza molto Rashica. Ha poi spiegato: "In estate l'unico intoppo è stato lo status da extracomunitario del ragazzo. Il Napoli fu costretto dunque a fare una scelta". Sarà quindi già dalla sessione di calciomercato di gennaio lotta a due tra Napoli e Lazio per questo promettente esterno alto.

