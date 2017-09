Calciomercato Roma/ News, il Manchester a vedere Radja Nainggolan! (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Radja Nainggolan - La Presse

Il Manchester United guarda in casa Roma per iniziare a pensare alla prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista belga Radja Nainggolan piace e non poco al club allenato da José Mourinho e questa non è una novità. Le ultime ci parlano di alcuni osservatori dei Red Devils presenti allo Stadio Olimpico di Roma per il debutto in Champions League contro l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone mercoledì scorso in una gara poi terminata col risultato di 0-0. Secondo il Daily Star il centrocampista belga ex Cagliari sarebbe considerato l'erede naturale di Michael Carrick secondo José Mourinho che non avrebbe mai negato la sua stima per il roccioso centrocampista della Roma. Dal canto suo Nainggolan sta benissimo alla Roma, ma di certo di fronte a un'offerta di ingaggio molto superiore a quello percepito ora nella capitale potrebbe anche ipotizzare un addio a fine stagione.

CALCIOMERCATO ROMA: OCCHIO, UNITED SU ANTONUCCI

La Roma rischia di perdere sul serio il giovane talento Mirko Antonucci. L'attaccante classe 1999 è infatti in scadenza di contratto e sono davvero moltissime le squadre importanti che stanno cercando di metterlo sotto contratto. E' noto come ormai da tempo a monitorare questo ragazzo della Primavera di Alberto De Rossi ci siano Inter, Milan e anche la Lazio. Secondo quanto riportato dal Daily Express però pare che sul ragazzo sia piombato il Manchester United di José Mourinho giunto nella capitale con degli emissari la settimana scorsa per monitorare da vicino il centrocampista belga Radja Nainggolan. La Roma vorrebbe far firmare ad Antonucci, che ha raggiunto la maggiore età, il suo primo contratto da professionista ma non è chiaro se il calciatore accetterà questa ipotesi. E' infatti tentato dai tanti soldi che club importanti come lo United mettono sul piatto.

