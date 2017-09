Calciomercato Inter/ News, Ceccarini: ecco i perché del no alla coppia Pellegri-Salcedo (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Pietro Pellegri - La Presse

Tra le squadre che hanno puntato sulla coppia del Genoa Pietro Pellegri-Eddy Salcedo c'era anche l'Inter. L'esperto di calciomercato di Premium Sport ha spiegato il perché poi non si sia riusciti a concludere l'affare. Questi a TMW Radio ha sottolineato: "Quest'estate l'Inter era su Pellegri e Salcedo, che erano davvero a un passo. Poi però i nerazzurri hanno dovuto rinunciare all'affare per motivi di budget". Di sicuro però non lascerà scappare i due calciatori su cui ci sono da tempo anche la Juventus di Massimiliano Allegri e il Milan di Vincenzo Montella. Certo soprattutto Pellegri sta facendo lievitare il valore del suo cartellino. Il classe 2001 viene da una doppietta contro la Lazio in una gara dove ha dimostrato di essere pronto anche a fare la differenza già da subito nella massima categoria. Salcedo per il momento non si è ancora visto, ma c'è chi è pronto a scommettere sia un calciatore davvero molto importante per il futuro.

PARLA L'AGENTE DI ODGAARD

Tra i tanti calciatori che sono arrivati all'Inter nell'ultima sessione di calciomercato c'è anche Jens Odgaard. Questi è arrivato dal Lyngby BK per circa un milione di euro, superando la concorrenza di diversi club importanti che ne avevano notato le grandi qualità. Il ragazzo si è presentato nel campionato Primavera con una tripletta nel derby contro il Milan, dimostrando di essere un ragazzo di ottime prospettive e pronto a guadagnarsi la fiducia del club meneghino. Il suo agente Simone Friis ha raccontato questo periodo a Milano ai microfoni di FcInterNews sottolineando che tra poco cambierà casa, trasferendosi in una tutta sua. Fino a questo momento infatti ha vissuto insieme agli altri compagni di squadra anche per migliorare l'apprendimento della lingua oltre a l'intesa con gli altri. Spiega: "Molte squadre italiane avevano pensato a Odgaard, ma per rispetto nei loro confronti non svelo quali fossero. Fatto sta che ha scelto l'Inter perché è una squadra davvero molto forte".

© Riproduzione Riservata.