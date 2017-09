Calciomercato Juventus/ News, a centrocampo si puntano Milinkovic-Savic e Sissoko (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Sergej Milinkovic-Savic - La Presse

Nella prossima sessione di calciomercato si potrebbe innescare una lunga reazione a catena che potrebbe scatenare un valzer dei centrocampisti. L'ex obiettivo della Juventus André Gomes infatti potrebbe passare dal Barcellona al Tottenham per una cifra vicina ai venti milioni di sterline come riporta il The Sun. Questo potrebbe liberare il forte centrocampista francese Moussa Sissoko che potrebbe passare proprio alla Juventus. Giocatore dotato di grande fisico e tecnica ha trovato difficoltà ad entrare nel ritmo della Premier League dove non è stato ancora capito al cento per cento. Nel reparto bianconero troverebbe la possibilità di giocare assieme a ragazzi di grandissima qualità come Miralem Pjanic, Claudio Marchisio, Sami Khedira e Blaise Matuidi. Proprio quest'ultimo è arrivato nel calciomercato estivo e si è integrato alla perfezione nel gioco della squadra di Massimiliano Allegri. L'ex Paris Saint German è anche un compagno di nazionale di Sissoko.

PARLA L'AGENTE DI MILINKOVIC-SAVIC

Tra i tanti centrocampisti nel mirino della Juventus per la prossima sessione di calciomercato c'è anche il tuttofare della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Del suo futuro ha parlato anche l'agente Mateja Kezman che non ha escluso la possibilità di vederlo partire magari per giocare in una squadra di più alto livello. Il procuratore però non ha sminuito l'importanza della Lazio che ha dimostrato di credere molto nel calciatore. Si è parlato anche del possibile interesse da parte del Napoli che ha spiegato essere solo frutto di voci. Kezman ha sottolineato come riportato da TuttoMercatoWeb: "Se il ragazzo continua così saranno diverse le società che proveranno a prenderlo così come sono arrivate diverse richieste nell'ultima sessione di calciomercato. Milinkovic-Savic però è felice alla Lazio e in questo momento pensa al campo. E' difficile pensare al futuro in questo momento anche se non si può escludere una sua prossima partenza".

© Riproduzione Riservata.