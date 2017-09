Calciomercato Milan/ News, nessun intervento per sostituire Andrea Conti (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Andrea Conti - La Presse

L'infortunio di Andrea Conti ha lasciato un po' tutti senza parole al Milan anche perché si era investita una cifra importante nell'ultima sessione di calciomercato per portarlo in rossonero. Secondo quanto riportato da MilanNews.it pare che però il club meneghino non interverrà sul calciomercato per andare a prendere un sostituto immediatamente dalla lista degli svincolati. Al momento infatti sarà data fiducia ai due terzini presenti in rosa Ignazio Abate e Davide Calabria, giocatori che comunque hanno dimostrato di essere affidabili. Si lavorerà poi per recuperare Andrea Conti senza perdere tempo ma anche con l'intenzione di farlo recuperare con i tempi giusti e senza forzare la situazione perché come si è visto spesso questi tipi di infortunio negli ultimi anni hanno portato a delle ricadute anche preoccupanti come accaduto ad Alessandro Florenzi e Kevin Strootman alla Roma.

VIDAL TORNA NEL MIRINO

Il Milan potrebbe nella sessione di calciomercato di gennaio tornare su quello che è stato a lungo un suo obiettivo. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo infatti pare che i rossoneri sarebbero pronti a investire una cifra importante per l'ex Siviglia Aleix Vidal. Il terzino al Barcellona non viene considerato da Valverde che gli preferisce costantemente Jordi Alba e quindi potrebbe decidere alla fine della stagione di partire. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica sulla corsia mancina potrebbe fare la differenza in un campionato importante come quello italiano. Sarebbe un acquisto importante per la squadra di Vincenzo Montella che comunque in quel ruolo può contare già sull'elvetico Ricardo Rodriguez. Attenzione però alla Juventus che ormai da tempo cerca un vice Alex Sandro per lasciare libero di partire verso il Galatasaray Kwadwo Asamoah. Staremo a vedere chi avrà la meglio.

© Riproduzione Riservata.