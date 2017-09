Calciomercato Napoli/ News, Marolda: Sarri d'accordo con la società nel cambiare Reina (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Pepe Reina - La Presse

In estate la telenovela Pepe Reina è stata protagonista del calciomercato. Il portiere spagnolo sembrava pronto a vestire la maglia del Paris Saint German, sostituito da uno tra Geronimo Rulli della Real Sociedad e da Areola proprio del club francese. Ne ha parlato Ciccio Marolda, volto noto del giornalismo campano, ai microfoni di Canale 21 dove ha spiegato le dinamiche di questa situazione. Sottolinea: "Il Napoli ha cercato portieri con grande determinazione. Si aveva in mano Szczesny, ora alla Juventus, per un mese e tutto questo non accade senza l'ok dell'allenatore. Maurizio Sarri era d'accordo nel cambiare portiere, ma alla fine l'ha trattenuto ed è chiaro che oggi il tecnico deve difenderlo". Fatto sta che però Pepe Reina non ha rinnovato il suo contratto e quindi probabilmente la prossima estate arriverà il grande momento del passaggio di testimone con tanti nomi che continuano a circolare.

FEDERICO CHIESA RINNOVA CON LA FIORENTINA?

Uno dei sogni, nemmeno troppo celati, dell'ultimo calciomercato del Napoli è stato Federico Chiesa della Fiorentina. I viola però dopo le cessioni di Federico Bernardeschi alla Juventus, di Josip Ilicic all'Atalanta e di Nikola Kalinic al Milan non si sono sentiti di cedere anche il figlio di Enrico Chiesa. Il Napoli però rischia di dover sborsare la prossima estate una cifra davvero molto importante se vorrà arrivare al calciatore. Questo perché la viola sta per rinnovare il contratto di Federico Chiesa come riportato dal Corriere dello Sport. Questo infatti ha sottolineato come sia il titolare della viola meno pagato con un ingaggio di circa 400mila euro. A breve infatti il calciatore dovrebbe firmare un rinnovo con un adeguamento e un rinnovo fino al giugno del 2022. Staremo a vedere che stagione giocherà e se poi gli azzurri decideranno di puntare forte su di lui. Attenzione però alla folta concorrenza con anche la Juventus che pensa il ragazzo.

