Calciomercato Roma/ News, dopo Cengiz Under in arrivo altri due turchi? (Ultime notizie)

La Roma è molto soddisfatta dell'acquisto di Cengiz Under nell'ultima sessione di calciomercato. Il giovane turco ha giocato dal primo minuto, e molto bene, nella gara contro l'Hellas Verona dimostrando di essere ragazzo dotato di grande personalità nonostante la giovanissima età. E' così che i giallorossi vorrebbero puntare sul calciomercato turco alla ricerca di altri calciatori dall'enorme talento. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it pare che siano stati nel mirino due classe 2000 e cioè Sefa Akgun e Yunus Akgun. Il primo, Sefa, è un centrocampista del Trabzonspor, mentre il secondo, Yunus, è un attaccante che gioca nel Galatasaray. La Roma dovrà fare molta attenzione per quanto riguarda i due calciatori perché su di loro c'è il forte pressing anche del Milan e dell'Inter che però sembrano essere leggermente in svantaggio rispetto alla squadra giallorossa. Staremo a vedere se arriveranno in Serie A.

ANTONUCCI ALLA FINE RINNOVA?

La Roma sta lavorando anche al calciomercato interno, cercando di far rinnovare giovani talenti che rischia di perdere. Su tutti spunta il nome di Mirko Antonucci di cui si è parlato molto nelle ultime settimane. Il ragazzo è un giocatore dotato di grande tecnica e che sicuramente può fare bene anche ad alti livelli, nonostante ci voglia un po' di tempo visto che è appena un classe 1999. Mirko Antonucci in questi giorni è stato accostato a Milan, Inter, Manchester United e addirittura la Lazio. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che nelle ultime ore la Roma si sia messa a lavoro per fargli firmare un rinnovo fino al 2022. Sicuramente un traguardo importante che permetterebbe ai giallorossi poi di decidere se puntare su questo giovane talento oppure magari di ascoltare le offerte di questi club importanti. Di sicuro sentiremo ancora parlare molto di una situazione non vicina alla conclusione.

