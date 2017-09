Calciomercato Inter/ News, Parisi: Karamoh ha preferito i nerazzurri al Barcellona (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Walter Sabatini - La Presse

Tra i colpi last minute del calciomercato dell'Inter c'è Yann Karamoh arrivato in prestito dal Caen. Il ragazzo ha sicuramente un grande talento, anche se non sarà facile inserirsi in un Inter che ha davanti moltissimi calciatori forti. Di lui ha parlato l'agente Fifa Fabio Parisi ai microfoni di TMW Radio, sottolineando come la trattativa che ha portato il calciatore in nerazzurro sia stata molto complessa. La mossa decisiva è stata compiuta grazie alla volontà del calciatore che: "Ha preferito l'Inter al Barcellona e alla Fiorentina". Sicuramente Karamoh è un profilo interessante, starà ora a Luciano Spalletti trovargli la sua collocazione. In un Inter senza coppe europee sarà difficile vederlo in campo molto spesso, ma di certo le sue caratteristiche permetteranno magari in Coppa Italia di rifiatare a profili come Ivan Perisic. Staremo a vedere poi se il calciatore riuscirà a sfruttare le occasioni che gli verranno concesse.

BONOLIS POLEMICO SU GARY MEDEL

Tra le tante cessioni completate in questa sessione di calciomercato dall'Inter c'è quella che ha portato Gary Medel. Il calciatore cileno ha lasciato un grande vuoto nel cuore dei tifosi però che lo hanno apprezzato per la sua grande volontà e perché ci ha messo sempre il cuore. Un grande tifoso come il conduttore Paolo Bonolis ha parlato ai microfoni di TMW Radio delle scelte prese quest'estate, sottolineando: "E' stato un calciomercato ammanettato dal fairplay finanziario. A luglio prossimo, sperando in una qualificazione in Champions League, l'Inter potrà permettersi qualcosa di diverso". Sul cileno sottolinea: "Non capisco perchè è stato ceduto Gary Medel e poi solo a tre milioni di euro. Un signore di trent'anni, nazionale e polivalente vale di più. A tre milioni ci compri un calciatore di Serie B. Io l'avrei tenuto". Molti condividono questa sua idea sul pitbull che però ora farà le gioie del Besiktas.

