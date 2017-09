Calciomercato Juventus/ News, Lichtsteiner lascia a gennaio? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

L'esclusione dalla lista della Champions League di Stephan Lichtsteiner nella Juventus è sicuramente una situazione che si può analizzare con attenzione anche in ottica calciomercato. Lo svizzero infatti non ha gradito questa scelta di Massimiliano Allegri, come abbiamo potuto leggere su Instagram. Sul social network l'ex Lazio ha scritto: "E' un colpo durissimo e una grandissima delusione. Così è la vita, l'importante non è quante volte si cade, bensì quante si trova la forza di rialzarsi, rimboccarsi le maniche e continuare a lottare senza mai mollare. Ora più che mai continuerò ad onorare questa maglia". E' il secondo anno di fila che Lichtsteiner rimane inizialmente fuori dalla lista, anche se l'anno scorso fu poi reinserito a gennaio. Staremo a vedere se stavolta il forte terzino continuerà a vestire la maglia bianconera o se a gennaio lascerà la Juve per provare un'avventura in un altro campionato.

DUELLO KAYSERISPORT-LUDOGORETS PER THIAM

Pablo Thiam è rimasto alla Juventus alla fine di questa sessione di calciomercato, ma non è detto che alla fine non possa essere comunque ceduto perché in diverse nazioni è ancora possibile fare acquisti. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, pare che infatti sia in corso un duello tra i turchi del Kayserispor e i bulgari del Ludogorets. Va ricordato che in Turchia il calciomercato è aperto fino al sette settembre, mentre chiudono i battenti il sei in Bulgaria. Non avrebbe senso trattenere Thiam che non troverebbe sicuramente spazio nella squadra di Massimiliano Allegri. Il classe 1992 aveva rifiutato il passaggio in Olanda dove ha deciso di non tornar, vista l'esperienza vissuta con la maglia dello Zulte Waregem. Il senegalese è un classe 1992 e ora a venticinque anni probabilmente ha perso il treno che potrebbe portarlo a diventare un calciatore titolare nella Juventus.

© Riproduzione Riservata.