Calciomercato Napoli/ News, il grande dilemma del vice-Hysaj (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Elseid Hysaj - La Presse

A Napoli sembra comunque essere rimasta aperta una piccola casella vuota nel calciomercato estivo. Questo perché non è stato acquistato un vero e proprio vice dell'albanese Elseid Hysaj. Molti avrebbero voluto vedere arrivare un altro terzino destro nonostante la presenza in rosa di Christian Maggio. Ne ha parlato il giornalista di Premium Sport Dario Donato a Radio Crc durante la trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma. Donato ha sottolineato: "Un rinforzo sulla corsia destra per il Napoli di Maurizio Sarri me lo aspettavo dal Napoli perché se è vero che gli anni avanzano per Reina e per Maggio e che se viene un raffreddore a Hysaj diventerebbe complicato battersi con le grandi corazzate in Italia e in Europa". Si parla anche di Pepe Reina e della possibilità di vedere un contraccolpo psicologico dopo la questione legata al Paris Saint German, calo che per Donato non ci sarà.

PARLA L'AGENTE DI MARIO RUI

Tra gli acquisti di calciomercato del Napoli in questa sessione appena trascorsa si è parlato fin troppo poco del terzino sinistro Mario Rui. Questi ha ritrovato non solo Maurizio Sarri che lo aveva avuto a Empoli ma anche il collega dell'altra corsia in quella magnifica formazione, Elseid Hysaj. L'agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, sottolineando: "Il direttore sportivo della Roma Monchi è davvero una grande persona. Ha capito la situazione di Mario Rui. C'è stata grande disponibilità da parte sua e non ha avuto nessun rancore". Sicuramente la Roma non ha opposto resistenza di fronte alla cessione di un calciatore che nella stagione passata è stato praticamente sempre fuori per la rottura del legamento crociato. Nel Napoli al momento si ritroverà dietro al titolare in quel ruolo Faouzi Ghoulam, pronto a scalare di posizione e magari superarlo.

