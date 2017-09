Calciomercato Roma/ News, Mahrez rimane al Leicester (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

Alla fine Riyad Mahrez rimarrà al Leicester dopo un estate di calciomercato che l'ha visto grande protagonista. Il calciatore in questione era stato davvero molto vicino alla Roma di Eusebio Di Francesco, trattato per lunghe settimane con le Foxes che hanno sempre voluto rilanciare senza accontentarsi dell'offerta del club capitolino. Secondo quanto riportato da Sky Sports pare che alla fine il calciatore sia stato davvero molto vicino al Barcellona senza riuscire a trovare un accordo. Il calciatore era stato accostato anche al Chelsea di Antonio Conte che nell'ultima serata del calciomercato pareva intenzionato a fare un'offerta davvero molto importante. Sicuramente Mahrez avrebbe la possibilità di giocare con continuità e dimostrare tutta la sua qualità, senza dimenticare poi la possibilità di cambiare poi squadra nel calciomercato di gennaio. C'è da dire però che sono due estati di fila che il calciatore sembra in procinto di fare il grande salto, senza che il club riuscisse mai a trovare l'offerta giusta per cederlo.

LA SODDISFAZIONE DI GANDINI

E' stato un calciomercato che a tratti è sembrato un po' deludente per la Roma che non ha preso nomi altisonanti, ma poi ha acquistato anche calciatori di grande talento. Di questa estate ha parlato il dirigente giallorosso Gandini in zona mista dopo l'amichevole contro la Chapecoense. Ha sottolineato a Sky Sport: "Siamo contenti di quanto abbiamo fatto sul calciomercato, facendo risultati straordinari. Non parlo solo di Patrik Schick, ma anche di gente come Gonalons e Moreno. Sicuramente Schick poi è un giocatore di grande potenziale in cui crediamo davvero moltissimo". Nonostante questo non sono mancate le critiche per quanto riguarda quello che è stato fatto soprattutto dopo le cessioni di Antonio Rudiger al Chelsea e Mohamed Salah al Liverpool. Secondo molti infatti questi non sarebbero stati sostituiti con calciatori all'altezza anche perché dagli opinionisti Patrik Schick viene considerato da tutti un attaccante centrale.

