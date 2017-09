Calciomercato Inter/ News, il ds Ausilio snobba Pellegri (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Eder - La Presse

Il nome di Pietro Pellegri è destinato, giorno dopo giorno, a diventare sempre più protagonista del calciomercato italiano e non solo. Il millenial continua a segnare, dimostrando di essere ragazzo di grandissima qualità che può solo migliorare. Si è parlato di Pellegri anche in ottica Inter con i nerazzurri che però proprio nella giornata di ieri sembrano aver fatto un passo indietro nell'eventuale trattativa per il suo acquisto. Del calciatore ha parlato il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio a Premium Sport, sottolineando: "Pietro Pellegri è molto forte, ma ho visto anche i gol di Odgaard oltre a quello che fa Pinamonti. All'Inter stiamo facendo un lavoro importanti sui giovani, abbiamo Vergani che ha l'età di Pellegri ed è nostro. Tutti hanno grandi qualità, ma i primi due sono nostri e proveremo a valorizzarli prima di andare a spendere sul calciomercato". Su Karamoh poi Ausilio ha sottolineato come il calciatore arrivato dal Caen stia lavorando molto per essere a disposizione di Luciano Spalletti. Le occasioni arriveranno e Ausilio ne è convinto.

EDER PARLA DI UNA SUA POSSIBILE CESSIONE

Alla fine ad essere decisivo in Bologna-Inter è stato Eder che si è conquistato un calcio di rigore in grado di far almeno pareggiare i nerazzurri con un gol dal dischetto di Mauro Icardi. Alla fine della partita il calciatore italo-brasiliano ha parlato a Sky Sport, sottolineando il suo dispiacere per i due punti persi al Renato Dall'Ara. Ha anche parlato dell'ultima sessione di calciomercato dove poteva partire. Spiega: "Lavoro sempre al massimo per farmi trovare pronto. Poi accetto le scelte del mister Luciano Spalletti. In estate sono arrivate moltissime richieste, ma sono rimasto qui volentieri e sono pronto a dare il mio contributo per tutto l'anno". Eder è partito un po' dietro nelle preferenze di Luciano Spalletti che però ha a disposizione un professionista serio che si impegna sempre molto e che è voluto restare perché crede in un progetto che punta a un solo risultato, la vittoria.

