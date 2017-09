Calciomercato Juventus/ News, non tramonta l'idea Emre Can a parametro zero (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

La Juventus pensa alla sfida di stasera contro la Fiorentina, ma non si dimentica del calciomercato. Tra i tanti nomi che circolano in questo momento c'è quello di Emre Can del Liverpool. Il centrocampista tedesco di origini turche ha dimostrato di essere un calciatore di caratura internazionale e il suo contratto che scade a giugno del 2018. I bianconeri però, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbero decidere di anticipare le manovre andando a piazzare il colpo già nella sessione di calciomercato di riparazione di gennaio. Con il contratto in scadenza il Liverpool di Jurgen Klopp potrebbe decidere di lasciarlo partire per una cifra inferiore a quella ventilata nell'ultima sessione di calciomercato. Emre Can è un centrocampista in grado di giocare da interno di centrocampo così come da trequartista, le sue caratteristiche ricordano molto quelle del connazionale Sami Khedira che a fine stagione potrebbe decidere di andare a giocare nella Mls League.

GORETZKA RINNOVA CON LO SCHALKE?

Tra i calciatori che la Juventus monitora sul calciomercato c'è ormai da tempo il centrocampista tedesco dello Schalke 04 Leon Goretzka. Questi ha il contratto in scadenza nel giugno del 2018 con Juventus, Bayern Monaco e Inter che sono molto interessate. La Bild però ha dato una notizia clamorosa, sottolineando come il club tedesco pur di fargli rinnovare il contratto sarebbe pronto ad offrirgli ben dieci milioni di euro l'anno. Una cifra che ovviamente nessuno dei tre club interessati sarebbe pronto a tirare fuori per un giocatore forte, ma sicuramente che non sposta gli equilibri come quelli che guadagnano certe cifre. Il giocatore però potrebbe anche decidere di non rinnovare il suo contratto con lo Schalke 04 comunque, per poi magari andare a giocare in un club più prestigioso che lotta per la vittoria di qualcosa di molto importante. Staremo a vedere se davvero la situazione lo vedrà rimanere in Bundesliga ancora.

