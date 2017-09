Calciomercato Milan/ News, duello con la Roma per Nicolò Barella (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Nicolò Barella - La Presse

Sono tanti i calciatori che il Milan sta visionando in vista del prossimo calciomercato. Tra i nomi c'è quello di Nicolò Barella che piace per la sua tecnica e la possibilità di giocare anche da trequartista. Il calciatore potrebbe animare il calciomercato visto che piace moltissimo anche alla Roma con la quale si sta scatenando un vero e proprio duello. Attenzione però perché secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna pare che sul calciatore si sia fiondato il Paris Saint German in grado di pagare quest'estate 180 milioni di euro Kylian Mbappè e addirittura 222 Neymar Jr. Per questo i transalpini rappresentano una minaccia assicurata con praticamente una possibilità di spendere quasi illimitata. Il Cagliari potrebbe decidere di lasciarlo partire verso la Ligue 1 perché si monetizzerebbe con la cessione di un prodotto del vivaio. Milan e Roma non mollano, ma devono fare in fretta.

PARLA L'AGENTE DI CONTI

Tra i colpi di calciomercato dell'ultima estate in casa Milan c'è stato anche Andrea Conti arrivato per una cifra importante dall'Atalanta. Il terzino destro ha dimostrato di essere ragazzo dotato di grande tecnica e intelligenza nelle giocate, ma si è procurato un brutto infortunio in allenamento. La rottura del legamento però non sposta l'idea che il club rossonero si è fatto ormai da tanto tempo e cioè che sarà un calciatore che vestirà la maglia a strisce verticali ormai per tanti anni. Il procuratore del calciatore, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di TMW Radio sottolineando: "Il ragazzo dal punto di vista psicologico sta benissimo. Sono arrivati per lui messaggi da calciatori importanti, ma anche da dirigenti di altre società tra cui Pepe Reina e Javier Zanetti. Questo da forza al ragazzo che è considerato molto importante dal Milan". Al momento non ci sono obiettivi che possano eventualmente arrivare a parametro zero dalla lista degli svincolati.

© Riproduzione Riservata.