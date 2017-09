Calciomercato Napoli/ News, ag.Hysaj: rimasto in azzurro per lo Scudetto (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Elseid Hysaj - La Presse

Il terzino del Napoli Elseid Hysaj è stato sul punto di lasciare il club azzurro nell'ultima sessione di calciomercato anche per le tante offerte ricevute da diversi club importanti. Il ragazzo è un punto di forza della squadra campana e vorrà provare a ripetere una stagione importante come quella scorsa. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Tribuna Stampa. Questi ha sottolineato: "E' un campione e si ritaglierebbe uno spazio importante anche alla Juventus, al Real Madrid e al Paris Saint German non solo al Napoli. E' destinato a fare una carriera da campione. Ha deciso di rimanere al Napoli perché aveva iniziato un progetto con Maurizio Sarri. Tutti insieme credono che questo possa essere l'anno dello Scudetto". Il procuratore ha poi sottolineato che il terzino ha voluto portare avanti un lavoro iniziato poi si vedrà cosa accadrà nella prossima sessione di calciomercato.

GLI AZZURRI E IL LORO ATTACCAMENTO

Sono tanti i calciatori che nell'ultima sessione di calciomercato hanno dimostrato grande attaccamento al Napoli, riuscendo a dimostrare tutta la loro qualità. Ne ha parlato il giornalista Carmine Martino ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Questi ha sottolineato: "Tutti gli azzurri hanno avuto delle offerte importanti durante la scorsa sessione di calciomercato. Avrebbero potuto accettare la corte delle big, ma hanno dimostrato attaccamento alla maglia del Napoli e fiducia nel progetto. Sentono di poter vincere". Il noto giornalista di Mediaset Premium sicuramente si riferisce a gente come Dres Mertens ed Elseid Hysaj che sono stati accostati ripetutamente a diversi club tra cui anche la Juventus di Massimiliano Allegri. Questa per il Napoli è una stagione davvero importante perché non arrivasse lo Scudetto nemmeno quest'anno saranno in molti quelli che poi potrebbero lasciare.

