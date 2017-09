Calciomercato Roma/ News, numerose le polemiche per gli infortuni di Schick sui social (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

Il costosissimo investimento dell'ultimo calciomercato della Roma, Patrik Schick, non ha ancora avuto la possibilità di scendere in campo. Il calciatore arrivato dalla Sampdoria è stato infatti in pochi giorni protagonista di ben due problemi muscolari. Col Benevento poteva essere il suo momento, prima che il ragazzo si fermasse per una nuova noia fisica. E' così che il web si è scatenato con numerose provocazioni sui social network che mirano a deridere la spesa importante della Roma. Schick però è un calciatore importante e anche se magari ci vorrà tempo per vederlo in campo ne varrà la pena aspettarlo. Si sa però che la piazza giallorossa non è molto paziente e potrebbe perdere la pazienza pretendendo tutto e di più dal calciatore al momento del debutto. Staremo a vedere se poi Schick ne risentirà, magari accusando difficoltà nel suo approccio al campo di gioco con tante responsabilità sulle spalle.

PARLA L'AGENTE DI MARIO RUI

Tra i calciatori che hanno lasciato la Roma nell'ultima sessione di calciomercato c'è stato anche Mario Rui. Il calciatore portoghese era arrivato appena un anno fa dall'Empoli, con i giallorossi che lo avevano aspettato dopo la rottura del legamento crociato durante il ritiro estivo in uno scontro con il giovane Seck. Mario Rui però ha deciso di seguire il suo maestro Maurizio Sarri che l'aveva lanciato in Serie A con la maglia dell'Empoli. L'agente del calciatore, Mario Giuffredi, ha parlato a TMW Radio durante la trasmissione Tribuna Stampa sottolineando: "Eusebio Di Francesco quando è arrivato alla Roma ha parlato con me e voleva a tutti i costi trattenere Mario Rui. Sarebbe stato titolare e la Roma non avrebbe preso Kolarov, aspettando il ritorno di Emerson Palmieri. Mario Rui però ha fatto una scelta e l'abbiamo portata avanti. ora siamo felici di essere al Napoli". Staremo a vedere se in azzurro troverà spazio considerando la presenza in rosa di Faouzi Ghoulam.

