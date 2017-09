Calciomercato Inter/ News, l'arrivo di Facundo Colido è ufficiale (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

L'Inter ha ufficialmente acquistato Facundo Colido. E' arrivato ieri sera il comunicato ufficiale sull'ultimo acquisto di calciomercato del club nerazzurro. L'attaccante arriva dal Boca Juniors ed è un classe 2000 che viene acquistato a titolo definitivo con i nerazzurri, aggregandosi così nella Primavera guidata da Stefano Vecchi. Giocatore rapido e dotato di grande personalità da tempo era nel mirino di diversi club europei. L'Inter piazza un colpo importante in prospettiva e di sicuro da oggi anche Luciano Spalletti lo osserverà con attenzione anche se il calciatore è stato acquistato prevalentemente per giocare con la maglia della Primavera almeno per il momento. In patria sono già partiti i paragoni illustri con il più ''anziano'' Lionel Messi e il più giovane Paulo Dybala. Staremo a vedere se in Europa riuscirà a fare le grandissime cose che questi due campioni hanno fatto e stanno ancora facendo.

OCCHI SUL NUOVO CAVANI

L'Inter è sul nuovo Edinson Cavani secondo quanto riportato da FcInterNews. In Uruguay infatti Joaquin Ardaiz sta prendendo il soprannove di erede di Matador, grazie a un fisico importante e alla possibilità anche di saltare l'uomo in progressione. Ardaiz è un classe 1999 di Salto e ha dimostrato di saper fare bene con la maglia del Danubio nel suo paese. L'estate scorsa il calciatore era stato proposto da Marcelo Simonian, intermediario per l'affare in Italia, al direttore sportivo del club nerazzurro Piero Ausilio. L'estate scorsa il club nerazzurro però non concluse l'operazione perché era troppo elevato il prezzo del suo cartellino e perché anche chiuso da uno status pesante da extracomunitario. Per la prossima sessione di calciomercato però il calciatore può tornare molto utile e sicuramente sul ragazzo i nerazzurri potrebbero tornare. Attenzione però perché su di lui sono vigili davvero molti club europei.

© Riproduzione Riservata.