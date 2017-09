Calciomercato Juventus / News, il mondo bianconero scopre il vero acquisto: Bentancur (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

Il vero acquisto di calciomercato della Juventus è stato Rodrigo Bentancur arrivato in punta di piedi dal Boca Juniors e pronto a giocare da titolare con grandissima personalità e talento. Dopo averlo visto dal primo minuto contro il Barcellona la settimana scorsa ieri sera Massimiliano Allegri l'ha rilanciato dal primo minuto nella sfida interna contro la Fiorentina. Il calciatore si è messo al centro al fianco di Blaise Matuidi nel 4-2-3-1 di partenza ed è stato per distacco il migliore in campo. Ha dimostrato personalità e grande attenzione nella gestione del pallone, senza dimenticare che è un classe 1997 e che ha ancora molto da crescere. Giocatore giovane può fare diversi ruoli e potrebbe diventare presto un titolare inamovibile nella Juventus. L'importante ora è non caricarlo di pressioni, ma i tifosi e gli esperti hanno capito solo ora il suo lavoro. Staremo a vedere se riuscirà ad esplodere.

BIANCONERI SUL NUOVO POGBA

La Juventus continua a monitorare il calciomercato di tutto il mondo, pronta a mettere i mani su calciatori di grande talento anche in vista del futuro. I bianconeri, secondo quanto riportato da TuttoJuve, sarebbero pronti a mettere le mani su Angel Gomes classe 2000 del Manchester United. Questi è nato a Londra, ma ha origini portoghesi. Nato come trequartista negli anni è stato capitano delle varie nazionali tra Under 16, 17 e 18. Inoltre è stato il calciatore più giovane della storia del club inglese a debuttare nel campionato inglese. Il ragazzo però potrebbe liberarsi a parametro zero come accadde proprio a Paul Pogba che dopo tre stagioni fu ceduto per circa cento milioni di euro proprio allo stesso club dove era stato prelevato. Questo perché Angel Gomes non ha firmato ancora un contratto da professionista. Curiosità è il cugino di Nani che proprio quest'estate è arrivato in Italia per giocare nella Lazio.

