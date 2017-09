Calciomercato Milan/ News, Abbiati: Andrè Silva e Kalinic faranno tanti gol (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Nikola Kalinic - La Presse

I due nuovi acquisti dell'ultima sessione di calciomercato sono stati tra i migliori ieri in Milan-Spal anche se non hanno segnato. André Silva e Nikola Kalinic ormai fermano una coppia d'attacco di grande spessore tecnico che si completa a vicende per le caratteristiche tecniche. Dei due ha parlato il dirigente rossonero Cristian Abbiati che ha sottolineato: "Andrè Silva e Nikola Kalinic ci regaleranno tanti gol. Abbiamo tanti calciatori nuovi che si stanno conoscendo. Devo dire che nel gruppo c'è grande coesione. Ci sono tanti giovani in rosa che hanno subito capito l'importanza di giocare nel Milan". Sicuramente il club rossonero ha dimostrato di avere grande qualità e nonostante il ko contro la Lazio ha fino a questo momento fatto veramente molto bene rispetto alle ultime stagioni. Servirà tempo per trovare la quadratura al cerchio, ma la crescita costante fa ben sperare per il futuro.

CECCARINI SU ANDRE' SILVA

Si parla molto di Andre Silva che al Milan è arrivato nell'ultima sessione di calciomercato. Attaccante rapido e dotato di una buona tecnica sta dimostrando di essere ragazzo di grande spessore offensivo, bravo a cambiare passo e giocare sia da prima che da seconda punta. Di questo e altro ha parlato l'esperto di calciomercato di Premium Sport Niccolò Ceccarini ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Tribuna Stampa. Questi ha dichiarato: "Secondo me André Silva diventerà uno dei più grande attaccanti d'Europa. Deve solo capire i meccanismi del nostro calcio, ma questo ragazzo ha davvero tutto per fare bene". Al momento Andre Silva sta ancora assimilando gli schemi della squadra rossonera, dimostrando di essere ragazzo di ottima tecnica ma che deve ancora crescere nella consapevolezza dei suoi mezzi. Staremo a vedere se riuscirà ancora a crescere dimostrando di essere valso l'investimento fatto in estate.

