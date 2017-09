Calciomercato Napoli/ News, Mertens e Callejon valgono una fortuna (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli - La Presse

Cosa farà il Napoli con Jose Maria Callejon e Dres Mertens nelle prossime sessioni di calciomercato? Il club azzurro sicuramente sa di avere tra le mani una possibile fortuna anche se cederli entrambi o uno dei due andrebbe a indebolire quello che è il reparto al momento più prolifico della nostra Serie A. I due hanno dimostrato ancora una volta di essere calciatori di grandissima tecnica e sono diversi i club che farebbero di tutto per lui. Certo che se il Napoli non dovesse vincere lo Scudetto quest'anno, dove tutti credono che il club possa avere la meglio sulla Juventus, molti potrebbero decidere di lasciare il club azzurro alla ricerca magari di una maglia dove vincere trofei importanti. Di sicuro al momento nessuno dei due pensa al futuro e la voglia di fare bene al Napoli l'hanno dimostrata proprio le giocate di ieri allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio di Simone Inzaghi.

PIACE PACO ALCACER

Il Napoli si gode un attacco stratosferico, ma non si vuole accontentare e fa parlare molto anche sul calciomercato. Gli azzurri starebbero pensando di rinforzare nella prossima sessione il reparto offensivo con un giocatore più fisico che possa dare il cambio ad Arkadiusz Milik a dire il vero chiuso da Dres Mertens al momento. In Spagna continua a circolare il nome di Paco Alcacer che il Barcellona non vede con Ernesto Valverde che preferisce giocare con il tridente leggero formato da Luis Suarez, Lionel Messi e uno tra Ousmane Dembele e Deulofeu. Di sicuro Paco Alcacer ha dimostrato in Liga di essere un calciatore straordinario e potrebbe fare molto bene in azzurro dove al momento comunque sarebbe chiuso dai tre terribili ''piccoletti'' Dres Mertens, Lorenzo Insigne e Josè Maria Callejon. Staremo a vedere se Alcacer arriverà davvero in Italia o meno, sicuramente lascerà il Barcellona.

