Calciomercato Roma / News, Dzeko potrebbe tornare al Wolfsburg (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Edin Dzeko - La Presse

Nonostante la doppietta di ieri per Edin Dzeko si parla di una possibile e clamorsa soluzione di calciomercato. Secondo quanto riportato da Sport Bild pare infatti che l'attaccante bosniaco alla fine della stagione possa fare ritorno al Wolfsburg. Il calciatore della Roma sarebbe stato scelto per sostituire Mario Gomez già sicuro di lasciare il club di proprietà del colosso dell'automobilismo Volkswagen. Difficile pensare che il calciatore possa decidere di andare via dalla Roma anche se, sempre secondo il quotidiano tedesco, ci sarebbero già dei contatti in corso tra il direttore sportivo del club biancoverde e la squadra capitolina. Così ha parlato Olaf Rebbe: "Se Edin Dzeko fosse sul mercato e cercassimo un attaccante allora ci si potrebbe pensare veramente". Resta difficile capire perché la Roma si debba privare di uno dei giocatori più importanti della sua rosa. Staremo a vedere se questa trattativa andrà in porto.

PRIMO GOL AL CROTONE DI TUMMINELLO

Il Crotone ieri ha perso pesantemente a Bergamo contro l'Atalanta, ma per la Roma arriva una buona notizia. Ha segnato infatti il suo primo gol in Serie A il giovane attaccante Marco Tumminello ceduto in prestito proprio dai giallorossi ai calabresi nell'ultima sessione di calciomercato. Il ragazzo si è messo subito in evidenza, dando completa disponibilità a Davide Nicola che ha deciso di puntare con continuità su di lui. Attaccante fisico e di grande intelligenza nella scelta dei tempi della giocata potrà tornare davvero utile al Crotone nella lotta per la salvezza. Da parte sua la Roma spera di avere indietro tra un anno un calciatore maturo e che magari possa diventare l'alter ego o addirittura il sostituto del bosniaco Edin Dzeko. Di sicuro il calcio è cambiato in Italia e si ha molta più voglia di provare a investire sui giovani. Su questo la Roma sta lavorando ormai da diversi anni, lanciando nel panorama internazionale davvero molti calciatori di livello.

© Riproduzione Riservata.