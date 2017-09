Calciomercato Inter/ News, Paco Alcacer nel mirino dei nerazzurri (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Andrea Ranocchia - La Presse

L'Inter sta lavorando già al prossimo calciomercato alla ricerca di giocatori che possano essere utili all'idea di calcio di Luciano Spalletti. In rosa come punta centrale del 4-2-3-1 c'è solo Mauro Icardi e probabilmente nelle prossime sessioni di calciomercato arriverà un altro attaccante. Secondo Mundo Deportivo il club nerazzurro sarebbe molto interessato a Paco Alcacer. Il calciatore in questione è finito ai margini della squadra allenata quest'anno da Ernesto Valverde. Giocatore rapido e dotato di grande tecnica sarebbe sicuramente un calciatore molto interessante per l'Inter che avrebbe così la possibilità di far riposare anche Mauro Icardi. La società spera infatti di qualificarsi per la prossima Champions League e serviranno anche altri giocatori importanti. Paco Alcacer dalla sua parte sarebbe molto felice di fare un'esperienza in Serie A dove non ha mai giocato, in una squadra che spera molto presto di tornare ai vertici del calcio italiano e non solo.

RANOCCHIA SPIEGA IL MOTIVO DELLA SUA PERMANENZA

Andrea Ranocchia è tornato nell'ultima sessione di calciomercato all'Inter dopo che aveva vissuto sei mesi importanti in prestito all'Hull City in Premier League. Il difensore aveva avuto non pochi problemi all'Inter dove era passato dall'essere il capitano ai margini della squadra. Il centrale a Premium Sport ha espresso tutta la sua ammirazione nei confronti del tecnico Luciano Spalletti che ha sottolineato: "La sensazione sul mister è staat subito positiva. E' stato lui che mi ha convinto a rimanere. Mi ha parlato dal primo giorno dicendo che contava molto su di me. Io ho preso atto e adesso mi preparo senza proclami fino a quando arriverà poi la mia occasione". Sicuramente Andrea Ranocchia in passato ha dimostrato di avere grandi qualità personali anche se c'è da dire che nelle ultime stagioni le difficoltà vissute dall'Inter sono state accusate davvero molto da lui. Vedremo se con la presenza di Joao Miranda e Milan Skriniar in rosa se Andrea Ranocchia troverà spazio.

