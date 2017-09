Calciomercato Juventus/ News, i bianconeri tornano sul Matador Cavani (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Edinson Cavani - La Presse

La Juventus potrebbe sfruttare una situazione complicata al Paris Saint German per mettere a segno un colpo straordinario di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti il club francese avrebbe accettato la richiesta di Neymar Jr, sua nuova stella costata 222 milioni di euro, di cedere Edinson Cavani. Il Matador infatti sembra rubare la scena al calciatore brasiliano che vuole essere l'unico protagonista e non vivere più situazioni come quelle vissute al Barcellona con Lionel Messi. E' per questo che entra in gioco la Juventus che in Cavani potrebbe trovare un passo in avanti nel ruolo di Mario Mandzukic che a sinistra ormai è diventato titolare inamovibile. Il calciatore croato si applica nel 4-2-3-1 cosa che riuscirebbe molto bene anche a Cavani. Attenzione però perché la Juventus non è sola. Sul calciatore uruguaiano infatti ci sono le italiane Inter e Napoli oltre ai club inglesi di Chelsea ed Everton con il Real Madrid che potrebbe anche decidere di piombare nuovamente sul calciatore.

LIROLA NUOVO CASO SPINAZZOLA?

Per quanto riguarda il calciomercato la Juventus potrebbe trovarsi nuovamente a vivere una situazione simile a quella già provata nella sessione estiva per Leonardo Spinazzola con il terzino spagnolo Pol Lirola del Sassuolo. I bianconeri avevano provato a riportare anticipatamente il terzino sinistro a Torino dall'Atalanta, trovando la porta chiusa da parte del club bergamasco. Con Pol Lirola si rischia di vivere la stessa identica storia come riporta Calciomercato.com. Infatti pare che Cristian Bucchi non voglia assolutamente rinunciare al terzino spagnolo nella sessione di calciomercato di gennaio, con la Juventus che invece sulle corsie vorrebbe trovare altri giocatori in grado di dare manforte a Massimiliano Allegri che ora ha perso per infortunio Mattia De Sciglio. Nonostante l'esperimento Stefano Sturaro stia portando dei frutti, la Juventus vuole muoversi alla ricerca di calciatori che possano dare più alternative al mister.

© Riproduzione Riservata.