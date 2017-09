Calciomercato Milan/ News, Aubameyang: è vero i rossoneri mi hanno chiamato e io... (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pierre Emerick Aubameyang - La Presse

Tra i tanti nomi fatti nell'ultima sessione di calciomercato per il Milan c'è stato quello anche di un ex di lusso, Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante del Gabon ha dimostrato di essere un calciatore dalle doti tecniche incredibili con la maglia del Borussia Dortmund. Il calciatore ha rilevato a Team Duga su RMC Sport che è stato davvero vicino ai rossoneri, sottolineando: "E' vero, il Milan mi ha contattato. Ero parecchio interessato al loro progetto". Parole importanti con il calciatore che però non ha sottolineato il motivo per il quale la trattativa non è andata in porto. In estate Aubameyang era in quella lista di attaccanti che il Milan aveva cercato prima di andare a prendere Nikola Kalinic dalla Fiorentina. Tra questi c'erano anche Alvaro Morata poi passato al Chelsea di Antonio Conte e Andrea Belotti invece rimasto al Torino di Sinisa Mihajlovic.

OCCHI AL FUTURO, BLOCCATO CANALICCHIO

Il Milan sul calciomercato si concentra anche sul futuro dopo che nella sessione estiva la squadra è stata completamente ricostruita. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che in questi giorni la società abbia avuto un incontro importante con la Ternana per bloccare il difensore classe 2001 Nicolò Canalicchio. Questi in passato era stato cercato da Fiorentina, Sassuolo e anche da diverse società straniere. Il calciatore sarebbe stato seguito con grande interesse proprio dal dirigente Mirabelli che ha subito capito le potenzialità di questo sedicenne. La Ternana ormai da anni sta dimostrando di avere un vivaio importante da cui sono usciti già calciatori interessanti. Vedremo poi al momento che questa operazione sarà ufficiale se il Milan deciderà di lasciarlo in prestito a Terni oppure se lo aggregherà alla Primavera ora allenata da Gennaro Ivan Gattuso.

