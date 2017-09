Calciomercato Napoli/ News, l'Arsenal insiste per Dres Mertens (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli - La Presse

Continuano le voci di calciomercato che riguardano il Napoli e soprattutto un suo calciatore, Dres Mertens. L'attaccante belga ha dimostrato di essere ragazzo di ottima qualità e in grado di segnare un gol contro la Lazio che ha riportato alla mente una giocata di Diego Armando Maradona di molti anni fa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che durante l'ultima sessione di calciomercato ci fosse pronto a fare follie per lui l'Arsenal con Arsene Wenger che è un grandissimo estimatore dell'ormai ex esterno diventato una punta centrale. Giocatore rapido e dotato di grande personalità sta vivendo un inizio di stagione clamoroso e spera di fare ancora meglio, magari coronando il sogno di riportare a Napoli uno Scudetto che manca ormai da troppo tempo. Certo è che se gli azzurri non dovessero vincere niente quest'anno allora sarà il momento di decidere che andare a giocare magari in un campionato diverso come la Premier League.

ANCORA PUNTI INTERROGATIVI SU GHOULAM

Rimangono grandi i punti interrogativi sul futuro di Faouzi Ghoulam terzino algerino del Napoli che va in scadenza di contratto a giugno 2018 e che già da oggi è importante argomento di discussione per il calciomercato. Il difensore esterno è un giocatore di grande qualità che ha dimostrato di essere tra i più forti di tutto il mondo. Su di lui ormai da tempo c'è anche la Juventus che sarebbe stata molto felice di avere un'alternativa di ottimo livello ad Alex Sandro. Secondo quanto riportato dal Mattino pare che il Napoli abbia posto il termine massimo per il rinnovo del calciatore in questione alla fine del mese di settembre. Se non dovesse arrivare il rinnovo allora il calciatore sarà lasciato libero di partire a parametro zero. Probabile che in questo secondo caso nel suo ruolo inizi a giocare il nuovo acquisto Mario Rui. Di sicuro sono però, oltre alla Juventus, moltissime le squadre alla ricerca del ragazzo.

