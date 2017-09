Calciomercato Roma / News, Ag.Gonalons: sente la fiducia del mister (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Maxime Gonalons - La Presse

Tra le note liete di Benevento-Roma c'è stata la prestazione del centrocampista francese Maxime Gonalons arrivato nell'ultima sessione di calciomercato e schierato dal primo minuto nella gara del Ciro Vigorito. Il procuratore del calciatore, Frederic Guerra, ha parlato ai microfoni di La Roma 24 sottolineando: "Ho parlato con Maxime Gonalons dopo la partita quando la squadra era sul pullman. Era molto contento della sua partita e sta molto bene alla Roma. Sente la fiducia dell'allenatore e dei suoi compagni. L'ho sentito che era felice". Il procuratore ha poi aggiunto che il calciatore ha grandissimo rispetto per i suoi compagni e soprattutto per Daniele De Rossi. Quest'ultimo di solito occupa il suo ruolo al centro del campo. Guerra però ha ribadito che Gonalons sarà sempre a disposizione quando sarà chiamato da Eusebio Di Francesco a giocare da titolare o meno. Si è parlato poi della differenza tra la Ligue 1 e la Serie A, sottolineando: "Mi ha detto che nel campionato italiano c'è molta più tattica rispetto alla Ligue 1. Serve più concentrazione in campo in Italia, ma quello che lo ha colpito è stata l'accoglienza dai compagni e dai tifosi".

DI LIVIO SU UNDER

Dopo aver impressionato un po' tutti il nuovo acquisto dell'ultima sessione di calciomercato della Roma Cengiz Under ha deluso un po' contro il Benevento al Ciro Vigorito. Della sua prestazione ha parlato Angelo Di Livio a Tele Radio Stereo, sottolineando: "Under contro il Benvento ha sbagliato tutto questo è vero, ma è un passaggio che prima o poi tutti i giovani vivono e gli sarà di grande aiuto. A venti anni ti puoi permettere anche una partita così". Di Livio poi è stato impressionato in maniera positiva dal centrocampista francese Maxime Gonalons che ha un modo interessante, per l'ex esterno, di interpretare il calcio con queste verticalizzazioni continue anche se all'inizio pure lui qualche errore l'ha commesso. E' così che piano piano stanno venendo fuori anche gli acquisti di calciomercato della Roma che nonostante si sia mossa in punta di piedi ha piazzato diversi colpi interessante. Anche lo stesso Under, sottotono col Benevento, potrà presto dimostrare tutto il suo valore.

