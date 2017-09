Calciomercato Inter/ News, Damiani: Draxler sarebbe un gran colpo! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Julian Draxler - La Presse

L'Inter nel calciomercato ci gennaio potrebbe decidere di andare a prendere un altro esterno d'attacco per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. Di questa situazione ha parlato Oscar Damiani ai microfoni di Rai Sport, sottolineando la possibilità che presto Julian Draxler possa diventare un pezzo pregiato del calciomercato. Questo perché il calciatore sfuggito alla Juventus e poi passato al Paris Saint German è ora chiuso da Neymar Jr e Kylian Mbappé. Oscar Damiani ha parlato così a Rai Sport: "Draxler per l'Inter sarebbe un grandissimo colpo. Luciano Spalletti ha bisogno di giocatori determinanti dietro la punta e che sappia inserirsi e servire con i tempi giusti Mauro Icardi visto le difficoltà che stanno incontrando al momento Marcelo Brozovic e Joao Mario". Il noto procuratore sportivo ha sottolineato come c'è da fare grande attenzione alla crescita di Yann Karamoh arrivato negli ultimi giorni di calciomercato dal Caen e giocatore che può crescere moltissimo ritagliandosi il suo spazio in nerazzurro.

IL NUOVO ACQUISTO ZANIOLO IN GOL

Tra i nuovi acquisti dell'Inter nell'ultima sessione di calciomercato c'è anche Nicolò Zaniolo. Il giovane trequartista è arrivato dalla Virtus Entella dopo aver visto la sua crescita esponenziale già l'anno passato tra la Primavera di Gianpaolo Castorina e la prima squadra. Il ragazzo ha segnato ieri nella gara del campionato primavera contro il Chievo Verona terminata a Milano con il risultato di 1-1. Zaniolo è un calciatore molto importante dal punto di vista tecnico tanto che su di lui l'Inter ha dovuto battere la concorrenza di club molto importanti come la Juventus che lo monitorava da diverso tempo. Su Instagram il ragazzo ha dimostrato subito la sua grande emozione per la rete, mostrando già grande attaccamento nei confronti del club con un ''Amala'' che avrà fatto impazzire i tifosi nerazurri. Clicca qui per il post e per i commenti dei follower.

© Riproduzione Riservata.