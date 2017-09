Calciomercato Juventus/ News, si allontana Milinkoivc-Savic (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Sergej Milinkovic-Savic - La Presse

Si complica la pista di calciomercato che porta la Juventus a seguire con grande interesse il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che ora i bianconeri siano più lontani perché la Lazio sarebbe pronta a chiudere un discorso con il Genk dal quale ha acquistato il calciatore. Questo perché al club in questione spetta il cinquanta per cento della futura cessione. Claudio Lotito sa bene di avere a disposizione un calciatore che potrebbe valere davvero molto e già in estate ha rifiutato dalla Juventus una cifra vicina ai quaranta milioni di euro. Per questo pare che la Lazio sia pronta a offrire dieci milioni di euro al Genk subito per chiudere questa possibilità. Staremo a vedere se i bianconeri torneranno all'assalto del forte centrocampista che ha dimostrato di poter fare davvero tanti ruoli e di essere un calciatore con grandissime potenzialità per diventare ancora più forte di ora.

BIANCONERI SUL NUOVO PIQUÈ

La Juventus monitora sempre con grande interesse il calciomercato dei giovani. Tra questi c'è un difensore classe 2001 che da molti viene visto come il nuovo Gerard Piqué. Si chiama Iker San Vicente ed è di proprietà dell'Osasuna. Il ragazzo ha rifiutato di firmare il suo primo contratto da professionista così la società ha deciso di escluderlo anche dagli allenamenti, mettendolo praticamente fuori rosa. La Juventus lo segue con grande interesse anche se deve fare attenzione a Real Madrid e Barcellona che secondo quanto riporta Sport lo stanno seguendo con grande interesse. Si tratta di un difensore molto forte fisicamente, 188 centimetri, e con la possibilità di crescere ancora visto che ha appena sedici anni. In Spagna hanno fatto molto rumore le sue parole su Twitter che hanno dimostrato come nonostante sia molto giovane abbia già un grande carattere. Scrive: "La unica batalla perdida es la que abandonas, perservera e triunfaras", "L'unica battaglia persa è quella abbandonata, perseverà e trionferai". Clicca qui per il post.

