Calciomercato Milan/ News, Preziosi: i rossoneri non mollano Pietro Pellegri (Ultime notizie)

Pietro Pellegri continua a far parlare di sé dopo la doppietta contro la Lazio della settimana scorsa. Il calciatore del Genoa sta vivendo un momento di grande forma e su di lui si scatenerà una vera e propria asta di calciomercato. Già in estate Juventus, Inter e Milan hanno provato a piazzare il colpo, cercando di mettere il calciatore sotto contratto. Il Presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato della possibilità di vedere il Milan provare un nuovo affondo per il calciatore. Le sue parole, raccolte da Calciomercato.com, sono arrivate a margine dell'ultima assemblea della Lega Calcio. Il Presidente ha sottolineato: "Non lo scopriamo di certo oggi Pietro Pellegri, è veramente forte. Il Milan lo ha cercato nell'ultimo giorno di calciomercato, ma non lo ha mollato e lo segue ancora. Attenzione però perché su di lui ci sono anche altre tre squadre di Serie A e anche tre club inglesi". Ovviamente il Genoa è interessato a far salire il valore del cartellino di un calciatore che è ricordiamolo un classe 2001.

SUSO VICINO AL RINNOVO

Ormai da settimane si parla di un Suso pronto a infiammare il calciomercato del Milan con la firma su un contratto molto importante che lo legherà ancor di più al club meneghino. Secondo quanto riportato dal portale dell'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio pare che i rossoneri siano pronti a mandare la documentazione con il nuovo contratto dello spagnolo al suo legale. Nelle prossime ore quindi dovrebbe tornare il documento con le firme apposte dal calciatore e poi ci sarà l'ufficialità. Suso è pronto a firmare un rinnovo fino al 2022 per diventare una vera e propria colonna del Milan. Arrivato dal Liverpool Suso è esploso solo dopo un buon anno in prestito al Genoa. Giocatore dotato di un grande piede e di tecnica sopraffina in Italia ha imparato anche ad essere un po' più determinante dal punto di vista fisico che era probabilmente il suo tallone d'Achille in un campionato molto complesso sotto questo punto di vista come la Premier League.

