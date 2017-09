Calciomercato Napoli/ News, smentito l'interesse per Cavani su cui è in vantaggio la Juve (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Edinson Cavani - La Presse

Nelle ultime giornate si è fatta importante la voce di calciomercato che vuole Edinson Cavani lasciare il Paris Saint German nella prossima estate. Tra i tanti nomi si è fatto anche quello del Napoli dove il Matador non ha mai negato di aver lasciato il cuore. Giocatore intelligente e dotato di grande forza fisica probabilmente sarà un protagonista delle prossime sessioni di calciomercato. Ciro Venerato a Zona 11 sulla Rai ha sottolineato come da Napoli siano arrivate già le prime smentite di un affare che non avrebbe senso di andare in porto per tanti motivi tra cui anche quelli economici. Secondo sempre Venerato pare che il Real Madrid e il Bayern Monaco siano in pole position mentre in Italia ci sia la sola Juventus. L'idea di un Cavani in bianconero viene avvallata anche da Oscar Damiani che a Rai Sport ha sottolineato: "L'Inter ha Mauro Icardi, il Napoli Dres Mertens mentre la Juventus può essere una squadra per Cavani per il momento che sta attraversando Gonzalo Higuain".

DENIS SUAREZ IRRAGGIUNGIBILE

Nell'ultima sessione di calciomercato il Napoli ha seguito con grande interesse il calciatore offensivo del Barcellona Denis Suarez. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare però quasi impossibile pensare che gli azzurri possano mettere le mani su questo forte calciatore nonostante ci siano state buone opportunità di vederlo a Napoli l'estate scorsa. Suarez è un giocatore che sa fare tutti i ruoli offensivi, dimostrando di saper cambiare passo anche grazie a una tecnica molto importante. Secondo il noto portale che si occupa di calciomercato la società di Aurelio De Laurentiis non avrebbe nessuna possibilità di andare a prendere un calciatore importante e che il Barcellona vuole cullare per poi far diventare un suo titolare prossimamente. Nato a Santiago de Caselas il 6 gennaio del 1994 il ragazzo è cresciuto nel vivaio del Celta Vigo acquistato da Manchester City quando aveva appena diciassette anni per poi essere ceduto al Barcellona che dopo un anno in prestito al Siviglia decise di lasciarlo partire verso il Villarreal per riacquistarlo esattamente un anno dopo.

